任天堂は8月28日、Nintendo Switch 2用ソフト「星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド」を発売した。

本作は、Nintendo Switch用ソフト「星のカービィ ディスカバリー」に新要素をプラスし、Nintendo Switch 2向けにグラフィックを向上させたソフト。Switch 2本体を持っており、Switch版ソフトを購入済みの人は「アップグレードパス（2000円）」の購入のみで遊べる。

その発売にあわせて、任天堂が販売する目覚まし時計「ニンテンドーサウンドクロック Alarmo」に「星のカービィ ディスカバリー」の楽曲7種類を今後追加することが発表された。「スターリーワールド」の楽曲も含まれているとのこと。追加の配信日時は今後の発表となる。

また、任天堂は2025年4月に連結子会社となった株式会社ワープスターの商号を「ニンテンドースターズ株式会社」に変更し、任天堂IPを用いた映画における二次利用事業を担う子会社として事業再編したと告知。これまでワープスターは「星のカービィ」シリーズの二次利用事業を手がけてきた。

このことが直接関係しているかはわからないが、ファンからは「星のカービィの映画くるか？」などと話題を呼んでいる。いずれにせよ、これらの話題は「カービィ」ファンにとって嬉しいニュースであることは間違いないだろう。

