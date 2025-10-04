「Amazonプライム感謝祭セール」でサムスンSSDが安い！ 「990 EVO Plus」1TBが8980円に！
ITGマーケティングは、10月4日から10月10日23時59分までAmazonで開催される「Amazon プライム感謝祭セール」にて、サムスン製品を特別価格で提供する。
本セールでは、人気のGen4対応NVMe SSD「990 EVO Plus」1TBが8980円、2TBが1万6980円といった特別価格で購入可能だ。
また、Gen5対応の「9100 PRO」もセール対象となり、1TBが2万3780円、2TBが3万6480円、4TBが6万7980円で購入できる。
さらに、高速データ転送機能を持ち、携帯性に優れたポータブルSSD「T7」も特別価格となり、1TBを1万3580円、2TBを2万3780円で販売している。
セール商品一覧、およびキャンペーンページは、Amazonの公式サイトから確認できる。この機会に、性能と価格を兼ね備えたサムスンのSSD製品をおトクな価格で手に入れては？
