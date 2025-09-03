サムスンNVMe SSD「9100 PRO」シリーズの8TBモデルがついにお目見え！ 9月下旬予約開始予定
ITGマーケティング株式会社は、サムスンの最新PCIe 5.0対応NVMe SSD、「9100 PRO」および「9100 PRO with Heatsink」の8TBモデルを取り扱うことを発表した。この新しいSSDは、最大で毎秒1万4800MBという驚異的な転送速度を実現し、次世代のPCパフォーマンスを牽引する製品として注目される。
予約開始は9月下旬、発売は10月前半を予定
「9100 PROシリーズ」8TBモデルは、2025年9月下旬より予約販売が開始され、10月前半には日本国内での販売が予定されている。
このSSDは、PCIe 5.0 x4インターフェースに対応しており、Gen4世代の「990 PRO」と比較して、シーケンシャルリードと同ライトの速度は最大2倍に向上している 。ランダムリード/ライトの速度もそれぞれ最大2200K IOPSと2600K IOPSを達成し、AIアプリケーションや大規模なゲーム、高負荷なタスクもスムーズに処理できる。
発熱を抑え、高い電力効率を実現
「9100 PRO」は、高度な5nmコントローラーの採用により、990 PROと比べて電力効率が最大49%向上している 。これにより、高いパフォーマンスを維持しながらも、安定した動作を実現する。「9100 PRO with Heatsink」の8TBモデルは、厚さ11.25mmとスリムな形状で、PlayStation 5にも適合する。
「9100 PRO」8TBモデルの詳細はレビュー記事を参照してもらいたい。
|製品仕様
|製品
|9100 PRO
|9100 PRO with Heatsink
|型番
|MZ-VAP8T0B-IT / MZ-VAP8T0B-IT/EC
|MZ-VAP8T0C-IT / MZ-VAP8T0C-IT/EC
|容量
|8TB (8,000GB)
|8TB (8,000GB)
|インターフェース
|PCIe Gen 5.0 x4, NVMe 2.0
|フォームファクター
|M.2 (2280)
|M.2 (2280)/ヒートシンク搭載
|外形寸法 (最大値)
|80.15 x 22.15 x 3.88 mm
|80.15 x 25 x 11.25 mm
※ヒートシンク含む
|NANDフラッシュ
|Samsung V-NAND TLC
|コントローラー
|Samsung自社製コントローラー
|キャッシュメモリー
|8GB LPDDR4X
|シーケンシャルリード (最大)
|14,800 MB/s
|シーケンシャルライト (最大)
|13,400 MB/s
|ランダムリード (最大)
|2,200,000 IOPS (QD256 Thread32)
|ランダムライト (最大)
|2,600,000 IOPS (QD256 Thread32)
|TBW
|4,800 TB
|MTBF (平均故障間隔)
|150万時間
|保証期間
|5年限定保証
