サムスンNVMe SSD「9100 PRO」シリーズの8TBモデルがついにお目見え！ 9月下旬予約開始予定

ITGマーケティング株式会社は、サムスンの最新PCIe 5.0対応NVMe SSD、「9100 PRO」および「9100 PRO with Heatsink」の8TBモデルを取り扱うことを発表した。この新しいSSDは、最大で毎秒1万4800MBという驚異的な転送速度を実現し、次世代のPCパフォーマンスを牽引する製品として注目される。

予約開始は9月下旬、発売は10月前半を予定

「9100 PROシリーズ」8TBモデルは、2025年9月下旬より予約販売が開始され、10月前半には日本国内での販売が予定されている。

このSSDは、PCIe 5.0 x4インターフェースに対応しており、Gen4世代の「990 PRO」と比較して、シーケンシャルリードと同ライトの速度は最大2倍に向上している 。ランダムリード/ライトの速度もそれぞれ最大2200K IOPSと2600K IOPSを達成し、AIアプリケーションや大規模なゲーム、高負荷なタスクもスムーズに処理できる。

発熱を抑え、高い電力効率を実現

「9100 PRO」は、高度な5nmコントローラーの採用により、990 PROと比べて電力効率が最大49%向上している 。これにより、高いパフォーマンスを維持しながらも、安定した動作を実現する。「9100 PRO with Heatsink」の8TBモデルは、厚さ11.25mmとスリムな形状で、PlayStation 5にも適合する。

「9100 PRO」8TBモデルの詳細はレビュー記事を参照してもらいたい。