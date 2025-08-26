ゲーム  >  任天堂「テトリス99」カービィ復刻コラボ祭を開催　8月29日から

2025年08月26日 17時00分更新

文● Zenon／ASCII

　任天堂は8月26日、Nintendo Switch Online加入者限定ソフト「テトリス 99」の恒例イベント「テト1カップ」について、第49回の特別企画「カービィ 復刻コラボ祭！」を開催すると発表した。

　今回のイベントでは、過去のテト1カップで配信したカービィシリーズのコラボテーマをもう一度ゲットできる。しかも通常100ポイントのところ、20ポイントで入手できるチャンスだ。

『星のカービィ ディスカバリー』のテーマ

『カービィのグルメフェス』のテーマ

『星のカービィ Wii デラックス』のテーマ

＜開催期間＞

●第1弾　星のカービィ ディスカバリー
2025年8月29日16時～8月31日15時59分
●第2弾　カービィのグルメフェス
2025年8月31日16時～9月1日15時59分
●第3弾　星のカービィ Wii デラックス
2025年9月1日16時～9月2日15時59分

　なお、Nintendo Switch 2用ソフト「星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド」は8月28日発売。Switch版購入者もアップグレードパスに対応しているので、チェックしてみては。

Tetris ® & © 1985～2025 Tetris Holding.
© HAL Laboratory, Inc. / Nintendo

