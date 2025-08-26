任天堂「テトリス99」カービィ復刻コラボ祭を開催 8月29日から
2025年08月26日 17時00分更新
任天堂は8月26日、Nintendo Switch Online加入者限定ソフト「テトリス 99」の恒例イベント「テト1カップ」について、第49回の特別企画「カービィ 復刻コラボ祭！」を開催すると発表した。
今回のイベントでは、過去のテト1カップで配信したカービィシリーズのコラボテーマをもう一度ゲットできる。しかも通常100ポイントのところ、20ポイントで入手できるチャンスだ。
＜開催期間＞
●第1弾 星のカービィ ディスカバリー
2025年8月29日16時～8月31日15時59分
●第2弾 カービィのグルメフェス
2025年8月31日16時～9月1日15時59分
●第3弾 星のカービィ Wii デラックス
2025年9月1日16時～9月2日15時59分
なお、Nintendo Switch 2用ソフト「星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド」は8月28日発売。Switch版購入者もアップグレードパスに対応しているので、チェックしてみては。
Tetris ® & © 1985～2025 Tetris Holding.
© HAL Laboratory, Inc. / Nintendo
この記事をシェアしよう
ASCII.jpの最新情報を購読しよう