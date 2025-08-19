「ビッグフィッシュバーガー」16店舗限定で販売！約7年ぶりの魚介バーガー【ウェンディーズ】

ウェンディーズ・ファーストキッチンでは 「ビッグフィッシュバーガー」 を、8月19日から16店舗限定で販売する。
久々の魚介系バーガーが登場！
「ビッグフィッシュバーガー」
ウェンディーズの7年ぶりとなる魚介系バーガーとして、見た目にもインパクトのある「ビッグフィッシュバーガー」が登場。
▲ビッグフィッシュバーガー
単品470円 GOOD PRICE SET 600円
インパクトのある100gポーションを使用。ウェンディーズの程よい酸味が楽しめるマヨネーズにシャキシャキなレタス、そして白身魚と相性抜群な特製タルタルソースを組み合わた、満足感のあるバーガー。
また、フレンチフライポテトS＋ドリンクがついたお手頃価格の「GOOD PRICE SET」にも期間限定で登場する。
「ビッグフィッシュバーガー」の販売店舗
・東京都 京王フレンテ新宿３丁目店、代々木駅前店、ココリア多摩センター店、中目黒駅前店
・神奈川県 海老名イオン店、戸塚まるい食遊館店、港南台バーズ店、246秦野店、スーパービバホーム長津田店
・埼玉県 桶川ベニバナウォーク店
・群馬県 高崎店
・長野県 長野駅前店
・富山県 富山ファボーレ店
・大阪府 寝屋川ビバモール店
・兵庫県 ブルメール舞多聞店
・和歌山県 岩出店
手軽なセットもいいね
ウェンディーズでは実に7年ぶり（！）となる魚介系バーガー。
さらには手軽に楽しめるサイズ感が特徴の「GOOD PRICE SET」でも購入できるので、ちょっとお腹が空いた時の軽食など、さまざまなシーンで利用できるから試しやすいのも嬉しい！
（※文中の価格はすべて税込）