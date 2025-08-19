このページの本文へ

「ビッグフィッシュバーガー」16店舗限定で販売！約7年ぶりの魚介バーガー【ウェンディーズ】

2025年08月19日 17時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

他と比べても見た目もインパクトあり！

　ウェンディーズ・ファーストキッチンでは 「ビッグフィッシュバーガー」 を、8月19日から16店舗限定で販売する。

久々の魚介系バーガーが登場！
「ビッグフィッシュバーガー」

　ウェンディーズの7年ぶりとなる魚介系バーガーとして、見た目にもインパクトのある「ビッグフィッシュバーガー」が登場。

▲ビッグフィッシュバーガー
　単品470円　GOOD PRICE SET 600円

　インパクトのある100gポーションを使用。ウェンディーズの程よい酸味が楽しめるマヨネーズにシャキシャキなレタス、そして白身魚と相性抜群な特製タルタルソースを組み合わた、満足感のあるバーガー。

　また、フレンチフライポテトS＋ドリンクがついたお手頃価格の「GOOD PRICE SET」にも期間限定で登場する。
 

「ビッグフィッシュバーガー」の販売店舗

・東京都 京王フレンテ新宿３丁目店、代々木駅前店、ココリア多摩センター店、中目黒駅前店
・神奈川県 海老名イオン店、戸塚まるい食遊館店、港南台バーズ店、246秦野店、スーパービバホーム長津田店
・埼玉県 桶川ベニバナウォーク店
・群馬県 高崎店
・長野県 長野駅前店
・富山県 富山ファボーレ店
・大阪府 寝屋川ビバモール店
・兵庫県 ブルメール舞多聞店
・和歌山県 岩出店

手軽なセットもいいね

　ウェンディーズでは実に7年ぶり（！）となる魚介系バーガー。

　さらには手軽に楽しめるサイズ感が特徴の「GOOD PRICE SET」でも購入できるので、ちょっとお腹が空いた時の軽食など、さまざまなシーンで利用できるから試しやすいのも嬉しい！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧