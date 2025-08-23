このページの本文へ

8月25日～29日

1貫60円の超コスパ！ 小僧寿し、平日限定「BIG SALE 超キング」

2025年08月23日 12時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

やったね！超お値打ち

　持ち帰りすしの「小僧寿し」は、8月25日～29日の期間限定で「BIG SALE『超キング』フェア」を開催します。

「超キング盛」「超キング丼」が平日限定で登場

　平日限定の人気企画で、平日フェア最大級というボリュームとコストパフォーマンスを兼ね備えた商品が登場します。

▲超キング盛 32貫　1898円

　まぐろをはじめとした人気の16種類のネタを盛り込み、合計32貫をそろえた大ボリュームの盛り合わせです。1貫あたりおよそ60円という価格で、コスパ抜群としています。

▲超キング丼　2106円

　直径およそ20cm、総重量はほぼ1kgという迫力のある丼です。21種類のネタを豪快に盛り付けた、圧巻のボリュームの商品です。

　販売は一部店舗を除く全国の小僧寿しで行われ、各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。

1貫あたり60円は驚き！お見逃しなく

　32貫で1898円、さらには総重量ほぼ1kgの丼が2106円という驚きのコスパで、普段なかなか味わえないスケールの商品をこの価格で楽しめるのは非常に魅力的。

　平日限定ではありますが、大ボリュームの商品をこの価格で味わえる機会をお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。

