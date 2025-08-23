コロッケ50％増！いくら39％増など！「ニューデイズ」で15品を対象に増量フェス

JR東日本クロスステーション リテールカンパニーは「NewDays」「NewDays KIOSK」において8月26日～9月8日の期間、「お値段そのまま!!!!!!!サンキュー!!増量フェス」を開催します。
スイーツや二段弁当も39％以上増量
「お値段そのまま 増量フェス」
NewDaysとNewDays KIOSKはJR東日本の駅中を中心に出店するコンビニ。今回の「増量フェス」では、人気商品15種を対象に、価格はそのままで従来比39％以上増量して販売します。
同コンビニでは以前も「増量フェス」を開催した実績がありますが、今回はスイーツや二段弁当なども対象に加わった点がポイントです。
▲もちっとどら焼き 198円
北海道きたろまん小豆の粒あんとホイップを、もちもち食感のどら焼き生地で挟んだ商品。今回、粒あんとホイップが2倍になります。
▲Panest チョコづくし 160円
ダイスチョコが39％増量し、ゴロっとした食感をより強く感じられます。
▲Panest 濃厚ソースの焼きそばパン 160円
しっとりとしたコッペパンに焼きそばを挟み、追いソースとマヨネーズ、紅生姜をトッピングした惣菜パン。麺が39％増量し、より食べ応えがアップします。
▲Panest あらびきポークウインナー 155円
あらびきポークウインナーが50％増量し、より満足感のある仕上がりです。
▲Panest コロたまコッペ 155円
コロッケが50％増量！
▲炙り焼き銀鮭二段幕の内弁当 610円
銀鮭が1切れ増量！
▲こだわり黄金 いくら本膳醤油仕込み 298円
いくらが39％増量！
▲手巻海老醤油海苔 海老マヨおにぎり 198円
海老が39％増量！
▲手巻寿司納豆（北海道産大豆使用） 188円
納豆が39％増量！
▲厚切りベーコンのB.L.T.サンド 370円
ベーコンが39％増量！
▲石窯パリジャンサンドハムチーズ 380円
ハムが50％増量！
▲ミートソースパスタ 480円
総重量が39％増量！
▲冷し温玉ぶっかけうどん 450円
温玉が1個増量！
▲こだわりチキン南蛮 320円
総重量が39％増量！
▲5種具材の胡麻和え～三温糖使用～ 258円
具材が39％増量！
朝ごはんにもランチにも！
増量フェスではパンやおにぎりなど定番の軽食から、お弁当やパスタまで幅広いラインアップが対象になっているので、通勤や通学の途中で立ち寄った際に選ぶ楽しさが広がりそうです。
普段と同じ価格でボリュームアップした商品を試せるので、期間限定ならではのお得感がありますね。
※価格は税込み表記です。