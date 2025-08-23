このページの本文へ

8月26日スタート

コロッケ50％増！いくら39％増など！「ニューデイズ」で15品を対象に増量フェス

2025年08月23日 12時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　JR東日本クロスステーション リテールカンパニーは「NewDays」「NewDays KIOSK」において8月26日～9月8日の期間、「お値段そのまま!!!!!!!サンキュー!!増量フェス」を開催します。

スイーツや二段弁当も39％以上増量
「お値段そのまま 増量フェス」

　NewDaysとNewDays KIOSKはJR東日本の駅中を中心に出店するコンビニ。今回の「増量フェス」では、人気商品15種を対象に、価格はそのままで従来比39％以上増量して販売します。

　同コンビニでは以前も「増量フェス」を開催した実績がありますが、今回はスイーツや二段弁当なども対象に加わった点がポイントです。

▲もちっとどら焼き　198円

　北海道きたろまん小豆の粒あんとホイップを、もちもち食感のどら焼き生地で挟んだ商品。今回、粒あんとホイップが2倍になります。

▲Panest チョコづくし　160円

　ダイスチョコが39％増量し、ゴロっとした食感をより強く感じられます。

▲Panest 濃厚ソースの焼きそばパン　160円

　しっとりとしたコッペパンに焼きそばを挟み、追いソースとマヨネーズ、紅生姜をトッピングした惣菜パン。麺が39％増量し、より食べ応えがアップします。

▲Panest あらびきポークウインナー　155円

　あらびきポークウインナーが50％増量し、より満足感のある仕上がりです。

▲Panest コロたまコッペ　155円
コロッケが50％増量！

▲炙り焼き銀鮭二段幕の内弁当　610円
銀鮭が1切れ増量！

▲こだわり黄金 いくら本膳醤油仕込み　298円
いくらが39％増量！

▲手巻海老醤油海苔 海老マヨおにぎり　198円
海老が39％増量！

▲手巻寿司納豆（北海道産大豆使用）　188円
納豆が39％増量！

▲厚切りベーコンのB.L.T.サンド　370円
ベーコンが39％増量！

▲石窯パリジャンサンドハムチーズ　380円
ハムが50％増量！

▲ミートソースパスタ　480円
総重量が39％増量！

▲冷し温玉ぶっかけうどん　450円
温玉が1個増量！

▲こだわりチキン南蛮　320円
総重量が39％増量！

▲5種具材の胡麻和え～三温糖使用～　258円
具材が39％増量！

朝ごはんにもランチにも！

　増量フェスではパンやおにぎりなど定番の軽食から、お弁当やパスタまで幅広いラインアップが対象になっているので、通勤や通学の途中で立ち寄った際に選ぶ楽しさが広がりそうです。

　普段と同じ価格でボリュームアップした商品を試せるので、期間限定ならではのお得感がありますね。

※価格は税込み表記です。

