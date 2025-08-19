「シェンムーIII エンハンスド」発表 4K対応やNPC密度の増加など アップグレードパスも提供予定
ININ Gamesは8月18日、Gamescom2025の一環として、「シェンムーIII エンハンスド」を発表。
対応プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）／Nintendo（未定）とされている。
本作は、2019年に発売した「シェンムーIII」の機能強化版。主にグラフィックスとパフォーマンスを強化し、4K出力やDLSS/FSRにも対応するという。また、街や村に住むNPCの密度を増加し、より活気に満ちているように感じられるよう調整するとのこと。
PS4およびPC版の「シェンムーIII」を持っている人には、アップグレードパスが提供されるという。詳細は後日発表としている。続報に期待しよう。
