ゲーム  >  「シェンムーIII エンハンスド」発表　4K対応やNPC密度の増加など　アップグレードパスも提供予定

「シェンムーIII エンハンスド」発表　4K対応やNPC密度の増加など　アップグレードパスも提供予定

2025年08月19日 16時30分更新

文● Zenon／ASCII

　ININ Gamesは8月18日、Gamescom2025の一環として、「シェンムーIII エンハンスド」を発表。

　対応プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）／Nintendo（未定）とされている。

　本作は、2019年に発売した「シェンムーIII」の機能強化版。主にグラフィックスとパフォーマンスを強化し、4K出力やDLSS/FSRにも対応するという。また、街や村に住むNPCの密度を増加し、より活気に満ちているように感じられるよう調整するとのこと。

　PS4およびPC版の「シェンムーIII」を持っている人には、アップグレードパスが提供されるという。詳細は後日発表としている。続報に期待しよう。

©2019 Ys Net Original Game©Sega. Developed by YS Net Inc.. Published by ININ Games.
All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています