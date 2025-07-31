英ブランド「LIBERTY」をイメージしたカクテルがおしゃれカワイイくてラブい♥

イギリスの老舗ファブリックブランド「LIBERTY（リバティ）」って、かわいい柄が多くてときめきます。近年ではハロー！キティやユニクロともコラボしていましたし、古くは作家のオスカー・ワイルド先生も「リバティは芸術的買物客のための楽園」と激推しするほどのブランド。私自身、リバティの生地を使ったスカートを持っていて、何年も愛用中です。

そんなリバティとコラボしたコンセプトルームを展開中の「東京ステーションホテル」。8月15日（金）からは、この部屋のデザインにインスパイアされたカクテルも登場します。このカクテルがまたカワイイんですよ！

おしゃれなLIBERTYカクテル

東京ステーションホテルのバー＆カフェ カメリアでは、ホテルで展開中のLIBERTY（リバティ）とコラボしたコンセプトルームHERA（ヘラ）とJADE（ジェイド）のデザインにインスパイアされたカクテルを8月15日（金）から提供します。

HERAスタイル ラズベリーローズサワー

価格：￥2,500（税サ込）

HERAルームのフェミニンな印象からバラを想像し、優雅な雰囲気をカクテルで表現しました。ホテルでローズレッドティーの香り付けをしたウォッカに、五城目ラズベリーのピューレとバラのシロップが口の中でハーモニーを奏で、重なり合う深いコクからラズベリーの甘酸っぱさが追いかけてくるような体験。バラが香るエスプーマをまとった、コスモポリタンのエレガントなツイストです。混ぜずにそっと、ゆっくり味わいの変化を楽しめます。

JADEスタイル ラズベリーミントスパークル

価格：￥2,500（税サ込）

ルビー色の美しい五城目ラズベリーのピューレが翡翠色のカクテルに一層の上品さを醸しています。ミントの爽快感とほんのりした苦味がJADEルームを彷彿とさせるエキゾチックな大人な味わいに。そのままでも美味な甘酸っぱいピューレを、下からすくって味わい、少しずつ混ぜることで異なる表情が楽しめる、モヒートのツイストです。

注文すると、特典として東京ステーションホテル110周年を記念したロゴ入りの、HERAとJADEのファブリックデザインをプリントしたオリジナルミラーをもれなくプレゼント。全6種類で、どのデザインがもらえるかはお楽しみです。

可愛いミラーまでもらえるおしゃれなカクテル、これは夏の贅沢として飲みに行きたい！

LIBERTYカクテル

期間：2025年8月15日（金）～10月17日（金）

時間：11:30～16:00（15:00 L.O.）、17:00～23:00（22:30 L.O.）

店舗：バー＆カフェ カメリア