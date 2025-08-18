『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』や『あのゲー1+2』が大特価！
最大84％オフ！D3Pがニンテンドーeショップで「Late Summer Sale」を開催
2025年08月18日 19時10分更新
ディースリー・パブリッシャーは8月18日、同社のNintendo Switchダウンロードソフトが最大84％オフで購入できる「Late Summer Sale」をニンテンドーeショップにて開催中。セール期間は、2025年9月3日まで。
今回のセールでは、どこかで見たことある“あのゲー”ムを心ゆくまで遊べる『あのゲー』『あのゲー2』の2つが合体した超お買い得セット『あのゲー1+2』は過去最大の30％オフに。また、『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』の正統続編『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』がお得な50％オフでラインアップしている。
以下では、セールタイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、下記のセールページやセールタイトル一覧を確認してほしい。
セールタイトル（一部）
『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』
ゲーム本編：5980円 ⇒ 2990円（50％オフ）
「追加ミッションパック1：～変異の刻～」：1300円 ⇒ 970円（25％オフ）
「追加ミッションパック2：～極限の地平～」：1150円 ⇒ 860円（25％オフ）
©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
『どこかで見たあのゲームたちを棒人間で作ってみたけれど、果たしてあなたはクリアできるのか？1+2』
ゲーム本編：1980円 ⇒ 1380円（30％オフ） 過去最大割引！
©2024 D3PUBLISHER
セールタイトル一覧
