ディースリー・パブリッシャーは8月18日、同社のNintendo Switchダウンロードソフトが最大84％オフで購入できる「Late Summer Sale」をニンテンドーeショップにて開催中。セール期間は、2025年9月3日まで。

今回のセールでは、どこかで見たことある“あのゲー”ムを心ゆくまで遊べる『あのゲー』『あのゲー2』の2つが合体した超お買い得セット『あのゲー1+2』は過去最大の30％オフに。また、『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』の正統続編『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』がお得な50％オフでラインアップしている。

以下では、セールタイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、下記のセールページやセールタイトル一覧を確認してほしい。

セールタイトル（一部）

『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』

ゲーム本編：5980円 ⇒ 2990円（50％オフ）

「追加ミッションパック1：～変異の刻～」：1300円 ⇒ 970円（25％オフ）

「追加ミッションパック2：～極限の地平～」：1150円 ⇒ 860円（25％オフ）

『どこかで見たあのゲームたちを棒人間で作ってみたけれど、果たしてあなたはクリアできるのか？1+2』

ゲーム本編：1980円 ⇒ 1380円（30％オフ） 過去最大割引！

