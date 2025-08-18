時間無制限で“厚切り寿司”も食べ放題できる！ニラックス「上にぎり寿司コース」

ニラックスは8月21日～9月10日の期間限定で、食べ放題「ニラックスブッフェ」にて「極 上にぎり寿司コース」を提供します。

ニラックスブッフェでは、サラダやデリ、自家製から揚げ、麺類、セルフメイクのクレープなどバラエティー豊かなメニューが食べ放題の対象となります。さらに、ブッフェ料理以外にも、飲茶やにぎり寿司、チキングリル、蟹クリーミーコロッケなどのオーダーメニューも用意されています。

期間限定の「極 上にぎり寿司コース」では、通常のブッフェ料理に加えて、飲茶や上にぎり寿司といったオーダーメニューが食べ放題となります。

まぐろやサーモンなどの寿司ネタのほか、厚切りまぐろ、生海老、本ずわい蟹、ローストビーフ、さらにディナー限定でいくらが登場します。



食べ放題はドリンクバー付き。時間制限は設けられていません。

■極 上にぎり寿司コース 概要

料金：店舗により異なる

コース内容：ブッフェ料理プラス以下のオーダーメニューが食べ放題

※ドリンクバー付き

オーダーメニュー：

・飲茶各種

・にぎり寿司

・上にぎり寿司（4種類） ※ディナーは5種類

・チキングリル

・蟹クリーミーコロッケ

※いくらはディナー限定

■実施店舗

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ブッフェレストラン フェスタガーデン ららぽーとTOKYO-BAY

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・グランブッフェ アリオ橋本

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

時間無制限で

豪華なお寿司が食べ放題！

豪華ネタを心ゆくまで味わえる特別コースは、寿司好きには見逃せない内容です。寿司だけでなく唐揚げや麺類、デザートまでそろっているのはブッフェならでは。時間無制限なので、ゆったりと食事を楽しみたい人にはぴったりです。

※価格は税込み表記です。