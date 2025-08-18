このページの本文へ

8月21日スタート

時間無制限で“厚切り寿司”も食べ放題できる！ニラックス「上にぎり寿司コース」

2025年08月18日 17時50分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ニラックスは8月21日～9月10日の期間限定で、食べ放題「ニラックスブッフェ」にて「極 上にぎり寿司コース」を提供します。

　ニラックスブッフェでは、サラダやデリ、自家製から揚げ、麺類、セルフメイクのクレープなどバラエティー豊かなメニューが食べ放題の対象となります。さらに、ブッフェ料理以外にも、飲茶やにぎり寿司、チキングリル、蟹クリーミーコロッケなどのオーダーメニューも用意されています。

　期間限定の「極 上にぎり寿司コース」では、通常のブッフェ料理に加えて、飲茶や上にぎり寿司といったオーダーメニューが食べ放題となります。

　まぐろやサーモンなどの寿司ネタのほか、厚切りまぐろ、生海老、本ずわい蟹、ローストビーフ、さらにディナー限定でいくらが登場します。

　食べ放題はドリンクバー付き。時間制限は設けられていません。

■極 上にぎり寿司コース　概要
料金：店舗により異なる
コース内容：ブッフェ料理プラス以下のオーダーメニューが食べ放題
　※ドリンクバー付き
オーダーメニュー：
・飲茶各種
・にぎり寿司
・上にぎり寿司（4種類）　※ディナーは5種類
・チキングリル
・蟹クリーミーコロッケ
　※いくらはディナー限定

■実施店舗
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原
・ブッフェレストラン フェスタガーデン ららぽーとTOKYO-BAY
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田
・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン
・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛
・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク
・グランブッフェ アリオ橋本
・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ
・ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

時間無制限で
豪華なお寿司が食べ放題！

　豪華ネタを心ゆくまで味わえる特別コースは、寿司好きには見逃せない内容です。寿司だけでなく唐揚げや麺類、デザートまでそろっているのはブッフェならでは。時間無制限なので、ゆったりと食事を楽しみたい人にはぴったりです。

※価格は税込み表記です。

