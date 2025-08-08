インティ・クリエイツがニンテンドーeショップとPS Storeで最大65％オフのお盆セールを開催！

インティ・クリエイツは8月8日、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeでお盆セールを開催中だと発表。セール期間は、ニンテンドーeショップが20258月29日23時59分まで。PlayStation Storeが8月13日の23時55分まで。

本セールは、同社のほぼすべてのタイトルが対象となり、最大65％オフで購入可能。大型季節セールとなっているので、この機会をお見逃しなく。

■セール期間

●PlayStation版（2025年7月29日～8月13日23時59分）

https://store.playstation.com/ja-jp/search/inti%20creates/1

●Nintendo Switch版（2025年8月8日～8月29日23時59分）

https://store-jp.nintendo.com/list/software?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84&isSale=true&page=1

■対象タイトル

55％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック……Switch／PS4

55％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）……Switch／PS4／PS5

50％オフ ブラスターマスター ゼロ……Switch／PS4

50％オフ ブラスターマスター ゼロ 2……Switch／PS4

50％オフ ブラスターマスター ゼロ 3……Switch／PS4

50％オフ Bloodstained: Curse of the Moon……Switch／PS4

60％オフ Bloodstained: Curse of the Moon 2……Switch／PS4

60％オフ ドラゴン・マークト・フォー・デス……Switch／PS4

65％オフ ぎゃるガンヴォルト……PS4

65％オフ マイティガンヴォルト バースト （ぎゃるガンヴォルト バースト）……Switch／PS4

50％オフ 白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT……Switch／PS4

60％オフ 白き鋼鉄のX（イクス） 2……Switch／PS4／PS5

65％オフ ぎゃる☆がん 2……Switch／PS4

65％オフ ぎゃる☆がん だぶるぴーす ばいりんぎゃる……PS4

65％オフ ぎゃる☆がん りたーんず……Switch

65％オフ ぎゃる☆がん だぶるぴーす……Switch

50％オフ グリム・ガーディアンズ デーモンパージ……Switch／PS4／PS5

25％オフ グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク……Switch／PS4／PS5

55％オフ 幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-……Switch／PS4／PS5

50％オフ GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）……Switch／PS4／PS5

50％オフ ロロパズミクス……Switch／PS4／PS5

50％オフ 九魂の久遠……Switch／PS4／PS5

30％オフ カルドアンシェル……Switch／PS4／PS5

30％オフ 精霊機（スピリットマシン）フレイリート……Switch／PS4／PS5（※PS4／PS5版は25％オフ）

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED