最高気温35度以上でビール半額！ いっそ猛暑が待ち遠しいフェア 丸の内で開催【8月9日～11日まで】
連日の猛暑、体に堪えますよね。そんな暑さの中で唯一楽しみなのが夜のビール。グビリと飲んだ瞬間、暑さで疲れた体が「うまい！」と喜んでいるような気がします。
そんな私のような人に朗報です。8月9日（土）から11日（月）まで、東京都の最高気温が35度を超える猛暑日に限り、限定ビールが半額で飲めちゃうフェアを見つけました！ みんな、今週末もきっと猛暑だから飲みに行こう！
猛暑日限定の激アツフェア
8月9日（土）から11日（月）までの3日間、常陸野ブルーイング 丸の内で、東京都の最高気温が35度を超える猛暑日限定で「常陸野ネストビール ラガーライト35」を半額で提供する「夏のビール半額フェア」を開催します。
夏のビール半額フェア
期間：2025年8月9日(土)～8月11日（月・祝）
開催時間：14:00～17:00 ※無くなり次第販売終了
内容：東京都の最高気温が35度を超えた日は対象ビールを半額で提供
対象商品：常陸野ネストビール ラガーライト35 樽生
提供価格：ラージ ￥1,400→￥700 レギュラー ￥900→￥450
※お一人様1杯までの提供とさせていただきます。
※35度を超えない場合は通常価格で提供いたします。
「常陸野ネストビール ラガーライト35」は夏季限定ビール。国産モルトの芳醇な旨味と、柑橘風味のホップの香り、そしてクリアでキレのよいのど越しが楽しめる一杯です。“暑い夏を乗り切る”をコンセプトに、アルコール度数3.5％と軽やかに仕上げた清涼感のある爽やかな味わいも◎！
常陸野ブルーイング 丸の内
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1
グランスタ東京1階
営業時間：月～土：10:00～22:00
日・祝：10:00～21:00