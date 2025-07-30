「メゾンカカオ 丸の内店」にわずか5席のバーカウンターオープン。どこまでチョコレートをおしゃれにする気なのか
8月9日（土）、「メゾンカカオ 丸の内店」がリニューアルオープンします。このリニューアルでは、なんとチョコレートとお酒のマリアージュが楽しめるカウンター席が登場。ちょっとまって。ここ、チョコレート屋さんですよね？ どこまでおしゃれにするつもりですか！？
丸の内店にはカフェ席もありますが、このペアリングが楽しめるのはカウンター席だけとのことなので、バー気分で過ごせそうです。
チョコとお酒のペアリングが楽しめる特別席が登場
8月9日（土）に「メゾンカカオ 丸の内店」がリニューアルオープンします。
リニューアルでは、バースタイルのカウンター席を新たに設置。この席でだけ、チョコレートとお酒のペアリングを楽しむことができます。
内容はアロマ生チョコレート、ショコラ・コキーユ、そして夏限定のパート・ド・フリュイ。創業者の石原紳伍氏が厳選した特級のお酒と組み合わせれば、至福の時間が過ごせそう。
MAISON CACAO（メゾンカカオ）丸の内店
※2025年8月9日（土）リニューアルオープン
営業時間：10:00～19:00（カウンター営業時間：12:00～19:00）
住所：東京都千代田区丸の内３丁目３−１ 新東京ビル1階