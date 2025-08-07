ケムコ（KEMCO）は8月7日、Steamにて初参加となる「Steamパブリッシャーセール」を開催したと発表。期間は8月21日まで。

本セールでは、人狼×ループ型ホラーADV「レイジングループ」、犬猫二国の視点を切り替えて進める戦略型SRPG「クロステイルズ」、“死生観”や“絆”に触れる重厚な物語で泣けると話題のADV「一緒に行きましょう 逝きましょう 生きましょう」など、過去最大規模となる計80タイトルをセールに提供。

最大67％オフで、多くのタイトルが50％オフとなる本セール。1000円以下で廉価ながら遊び応えのあるRPG・アドベンチャーゲームが多数なので、要チェックだ。

【タイトルリスト（80作品）】

●「千里の棋譜 ～現代将棋ミステリー～」（67%オフ）

●「シチズンズ・ユナイト！: アース×スペース」（60%オフ）

●「風乗り勇者の物語」（50%オフ）

●「白銀ノルニール」（50%オフ）

●「アームド＆ゴーレム」（50%オフ）

●「RPGolf Legends」（50%オフ）

●「聖戦クロニクル」（50%オフ）

●「アーキタイプ・アーカディア」（50%オフ）

●「イクストナ戦記」（50%オフ）

●「幻想クロニクル」（50%オフ）

●「ゾンビ・オブ・ザ・ドット」（50%オフ）

●「アルファディア1&2」（50%オフ）

●「グレイス オブ リトアール」（50%オフ）

●「笑顔の錬金術師」（50%オフ）

●「魔想のウィアートル」（50%オフ）

●「一緒に行きましょう逝きましょう生きましょう」（50%オフ）

●「クロノスアーク」（50%オフ）

●「空のフォークロア」（50%オフ）

●「砂の国の宮廷鍛冶屋」（50%オフ）

●「マレニア国の冒険酒場 ～パティアと腹ペコの神～」（50%オフ）

●「フォーレジェリア」（50%オフ）

●「モノクロームオーダー ―アイゼデシルの裁定者―」（50%オフ）

●「クリスタルオーサ」（50%オフ）

●「封魔戦記エルドギア」（50%オフ）

●「鋼鉄幻想記クロムウルフ」（50%オフ）

●「レイジングループ」（50%オフ）

●「フラン ～Dragons' Odyssey～」（50%オフ）

●「フェルンズゲート」（50%オフ）

●「レヴナントドグマ」（50%オフ）

●「アスディバインハーツII」（50%オフ）

●「セフィロティックストーリーズ」（50%オフ）

●「アスディバインディオス」（50%オフ）

●「レファルシアの幻影」（50%オフ）

●「アスディバインメナス」（50%オフ）

●「アスディバインカムラ」（50%オフ）

●「ブランドルの魔法使い」（50%オフ）

●「イノセントリベンジャー ～壁の乙女とミデンの塔～」（50%オフ）

●「ロストドラゴン」（50%オフ）

●「アルファディア ジェネシス２」（50%オフ）

●「アスディバインサーガ」（50%オフ）

●「ゴーストシンク」（50%オフ）

●「エルピシアの魔剣少女」（50%オフ）

●「アンビションレコード」（50%オフ）

●「インフィニットリンクス」（50%オフ）

●「デビラビローグ」（50%オフ）

●「フェアリーエレメンツ」（50%オフ）

●「ドラゴンプラナ」（50%オフ）

●「アルバスティア戦記」（50%オフ）

●「シークハーツ」（50%オフ）

●「ドラゴンラピス」（50%オフ）

●「ルインバース」（50%オフ）

●「アスディバインクロス」（50%オフ）

●「彩色のカルテット」（50%オフ）

●「アルファディア ネオ」（50%オフ）

●「キングズディセント」（50%オフ）

●「エンシェントハンター」（50%オフ）

●「異世界輪舞 ～御社も異世界もブラックなのでここから先はホワイトライフを目指します！～」（50%オフ）

●「刃神のアマテラス」（50%オフ）

●「グレイアランの吸血騎士」（50%オフ）

●「グロリアスセイバー」（50%オフ）

●「妖談寺」（50%オフ）

●「ドラゴンシンカー」（50%オフ）

●「忘失のイストリア」（50%オフ）

●「ティアーズレヴォリュード」（50%オフ）

●「アルファディア ジェネシス」（50%オフ）

●「レヴナントサーガ」（50%オフ）

●「アスディバインハーツ」（50%オフ）

●「クロステイルズ」（45%オフ）

●「エンシェントファンタズマ」（40%オフ）

●「妄想凶ザナトリウム」（40%オフ）

●「ようこそアルカナアカデミーへ！」（40%オフ）

●「巡界のクレイシア」（40%オフ）

●「探しものは、夏ですか。」（35%オフ）

●「まつろぱれっと」（35%オフ）

●「ドラゴンテイカー」（30%オフ）

●「デッドドラゴンズ」（30%オフ）

●「オトナアルター」（30%オフ）

●「盟約のソリテュード」（25%オフ）

●「３℃ サンドパズル」（25%オフ）

●「双翼世界の精霊勇者」（25%オフ）