田口和裕の「ChatGPTの使い方！」 第37回
OpenAIのローカルAIを無料で試す RTX 4070マシンは普通に動いたが、M1 Macは厳しかった…
2025年08月08日 09時00分更新
OpenAIは8月6日、大規模言語モデル（LLM）「gpt‑oss」を公開した。従来のChatGPTシリーズは仕組みや学習済みデータが基本的に非公開で、利用はWebやアプリ経由に限られていたが、今回は学習済みモデルを誰でもダウンロードして自由に利用できる形式での提供となる。さっそくgpt‑ossをダウンロードし、ローカル環境での実行方法を確認した。
gpt‑ossとは、なにがすごいの？
gpt‑ossはオープンウェイト推論モデルで、20B（約200億）と120B（約1200億）パラメータの2種類を提供する。推論（リーズニング）性能に特化し、思考の連鎖（Chain of Thought＝CoT）、少ない例からの関数呼び出し、外部ツール連携などに対応している。Tau‑BenchやHealthBench、数学競技AIMEなどのベンチマークでは、同規模の他オープンモデルを上回る性能を示した。
安全性も重視されている。GPT‑4oクラスの社内基準を満たし、プロンプト攻撃や敵対的ファインチューニングへの耐性も確認済み。公開前には外部専門家レビューやRed Teaming Challengeも実施され、オープンモデルとしては異例の徹底ぶりだ。
可用性の面でも柔軟だ。20Bモデルは16GBメモリで動作し、LM StudioやOllamaでWindowsでも試せる。120Bモデルは単一80GB GPUで推論可能で、GroqやHugging Face Inference APIなどクラウドでも運用できる。いずれもApache 2.0ライセンスで提供されており、OpenAIの使用ポリシー（gpt-oss usage policy）に準拠すれば、無料かつ商用利用も可能だ。
このようにgpt‑ossは高い推論力・安全性・幅広い利用性を兼ね備えた次世代オープンモデルといえる。
