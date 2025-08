わずか40gのAIグラス「Halo」登場。もはや299ドルで買える脳の外部ストレージ

ARデバイス開発会社Brilliant Labsは7月31日(現地時間)、オープンソースの新型AIグラス「Halo」を発表した。価格は299ドル(約4万7000円)で、公式サイトにて予約受付を開始。2025年第4四半期より、予約順で出荷を開始する予定だ。

Haloは、好奇心旺盛で創造的なユーザーに向けたオープンソースのAIグラスだ。中核をなすのは、低遅延でマルチモーダルな会話型AI「Noa」。プライバシーを尊重し、まるで信頼できる友人と対話しているかのような自然なユーザー体験を目指して開発された。最大の特徴は「記憶」機能で、ユーザーが見たり、聞いたり、話したりした内容から継続的に学習し、文脈に応じた的確なサポートを提供する。日常の膨大な情報の中から、ユーザーにとって有用なシグナルをAIがdiscernment(見分ける)し、生活や仕事の質を高めるという。

This is Halo: the open source glasses platform for the creative and inquisitive — who see the world different ♥️

At the heart of Halo is Noa, your private AI agent:



🗣️Have realtime conversations with Noa about anything you see, hear, or imagine.



👀Noa can remember what it saw,… pic.twitter.com/PxNxmRLasp