このページの本文へ

週刊アスキー No.1556(2025年8月12日発行)

2025年08月12日 00時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

特集はジャンル別にお届けする、編集部スタッフ全員参加の「推しのパーツ/パソコン、デジタルガジェット」。30ページを超えるボリュームで、魅力あふれる製品群を紹介します！

表紙をクリックすると、一部記事を読める「立ち読み版」が開きます

週アス最新号は8月12日（火）発行です。
電子版週刊アスキーの購入はこちらから

特集など内容の詳細は以下。
★アスキーの有料会員サービス「ASCII倶楽部」会員の方は、内容をクリックすると直接ページが開きます。

【表紙の人】
小倉唯

【特集】
推しのパーツ/パソコン、デジタルガジェット

【ニュース】
ASCII Top Stories

【連載】
T教授の戦略的衝動買い

【ニュース】
PC自作ニュース

【連載】
みやさとけいすけの工具探検隊

【連載】
JavaScriptの部屋

【連載】
今週のねこちゃん写真館

【連載】
今週のグルメ

【連載】
ASCII倶楽部に行こう!!

【連載】
コラムジャングル

【ニュース】
ASCII.jp News

【連載】
今週のグラビア

【連載】
福田有宵先生が占う！ 今週の運勢／8/12-8/18

Newsstand（定期購読）およびBOOK☆WALKER、Kindle、Kobo（ともに単号販売）で電子版を配信しています。各電子書店での詳しい購入方法は、下記リンクの記事をご参照ください。

週刊アスキー No.1556(2025年8月12日発行)[Amazon]

Newsstandで電子書籍版をダウンロード

アスキーでは、電子版週刊アスキーが読み放題になるサービス「ASCII倶楽部」を展開中です。会員期間中は2013年からのバックナンバーも読み放題！

電子版の週刊アスキーが、2013年から最新号までバックナンバー読み放題！

■通巻：1556号
■発行：2025年8月12日(火)
■次号発行予定：2025年8月19日(火)

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

週刊アスキー最新号

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

ASCII.jp Focus

一覧へ

MITテクノロジーレビュー

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中