【待ってた！】「モンハンワイルズ」Disc7枚組／全126曲収録のあまりに壮大なオリジナルサウンドトラックがついに発売！
2025年07月31日 17時30分更新
カプコンは7月30日、発売から1ヵ月で1000万本を売り上げたシリーズ最新作「モンスターハンターワイルズ」のオリジナルサウンドトラックを発売した。
メインテーマの「美しき世界の理」や「英雄の証 (Wilds version)」をはじめ、人気モンスター狩猟曲や拠点曲など、ワイルズの魅力を余すことなく堪能できるアルバムとなっている。そのボリュームは「CD7枚組／全126曲」と凄まじく、たっぷりと本作の世界観に浸れることだろう。
ユーザーからは「ワイルズの曲まじで全部いいのでサントラ欲しい」「買いました！」「レ・ダウとかアルシュベルドの曲すごく好き」「ワイルズ版の英雄の証めちゃくちゃカッコイイ」など、早速購入して堪能している声も。
公式ストアの「イーカプコン」ではすでに売り切れとなる人気っぷりだが、Amazon.co.jpなどのサイトでは在庫を確認。また、Spotify、Apple Musicなどのデジタルストアでも配信されているので要チェックだ。
【商品概要】
商品名：モンスターハンターワイルズ オリジナルサウンドトラック
発売日：2025年7月30日
価格：8800円
品番：CPCA-10508～14
仕様：CD7枚組／全126曲
CD特設サイト：https://www.e-capcom.com/sp/monsterhunter/wilds/ost/
【CD販売サイト】
●イーカプコン：https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009032/
●Amazon(メガジャケット付)：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F99CFS17/
●Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F99DFFM3/
●ヨドバシカメラ：https://www.yodobashi.com/product/100000009004127035/
●HMV：https://www.hmv.co.jp/product/detail/15946601
●タワーレコード：https://tower.jp/item/6851085
●楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18249987/
●Sony Music Shop：https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=CPCA000010508&cd=CPCA000010508
●ネオウィング：https://www.neowing.co.jp/product/CPCA-10508
●CD JAPAN：https://www.cdjapan.co.jp/product/CPCA-10508
【配信サイト】
●イーカプコンデジタルストア：https://www.e-capcom.com/shop/g/gM00008090/
●その他：https://CAPCOM.lnk.to/mhw_ost
【試聴動画】
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
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