『Lies of P』のプレイ動画投稿でオリジナルSSDが当たるSNSキャンペーンを開催!

NEOWIZは7月16日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Macで発売中のソウルライクアクションRPG『Lies of P』(ライズ・オブ・ピー)について、日本国内向けXアカウントにて、オリジナルのスティック型SSDが当たるキャンペーンを実施。キャンペーン終了日は、2025年8月11日投稿分まで。

同キャンペーンは、ハッシュタグ「#liesofpプレイ」をつけて、『Lies of P』や新DLC『Lies of P: Overture』のプレイ動画を、自身のXアカウントで投稿することで参加可能。参加した人の中から抽選で3名に、USBスティック型SSD「T31 Lies of Pエディション」をプレゼント。

このスティック型SSDには、リージョンアームのデザインを配しており、ファンなら持っておきたいアイテムだ。

◆参加方法

1.ハッシュタグ「#liesofpプレイ」をつけて

2.『Lies of P』や『Lies of P: Overture』(DLC)のプレイ動画を自身のXアカウントで投稿

◆賞品

USBスティック型SSD「T31 Lies of Pエディション」1TB × 一人1個 [計3名]

◆応募条件などの詳細

https://bit.ly/lopx0715

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:ソウルライクアクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Mac

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

※Apple Silicon搭載Macにも対応

発売日:発売中(2023年9月19日)

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

【追加DLC情報】

タイトル:『Lies of P: Overture』

配信:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Mac

配信日:配信中(2025年6月7日)

価格:3400円(ダウンロード版)

© NEOWIZ All rights reserved.