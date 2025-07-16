投稿した人の中から抽選で3名にプレゼント！
『Lies of P』のプレイ動画投稿でオリジナルSSDが当たるSNSキャンペーンを開催！
2025年07月16日 15時30分更新
NEOWIZは7月16日、PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Macで発売中のソウルライクアクションRPG『Lies of P』（ライズ・オブ・ピー）について、日本国内向けXアカウントにて、オリジナルのスティック型SSDが当たるキャンペーンを実施。キャンペーン終了日は、2025年8月11日投稿分まで。
同キャンペーンは、ハッシュタグ「#liesofpプレイ」をつけて、『Lies of P』や新DLC『Lies of P: Overture』のプレイ動画を、自身のXアカウントで投稿することで参加可能。参加した人の中から抽選で3名に、USBスティック型SSD「T31 Lies of Pエディション」をプレゼント。
このスティック型SSDには、リージョンアームのデザインを配しており、ファンなら持っておきたいアイテムだ。
◆参加方法
1．ハッシュタグ「#liesofpプレイ」をつけて
2．『Lies of P』や『Lies of P: Overture』（DLC)のプレイ動画を自身のXアカウントで投稿
◆賞品
USBスティック型SSD「T31 Lies of Pエディション」1TB × 一人1個 [計3名]
◆応募条件などの詳細
【ゲーム情報】
タイトル：Lies of P
ジャンル：ソウルライクアクションRPG
販売：NEOWIZ
プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Mac
※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。
※Apple Silicon搭載Macにも対応
発売日：発売中（2023年9月19日）
価格：
スタンダードエディション：8360円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：9680円（ダウンロード版）
コレクターズエディション：1万4300円（パッケージ版）
CERO：D（17才以上対象）
【追加DLC情報】
タイトル：『Lies of P: Overture』
配信：NEOWIZ
プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Mac
配信日：配信中（2025年6月7日）
価格：3400円（ダウンロード版）
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