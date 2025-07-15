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「モンハンコラボコースター」などがもらえる！

『モンスターハンターワイルズ』×「カレーハウスCoCo壱番屋」のコラボキャンペーン「CoCo壱HUNTER」が7月18日より開催！

2025年07月15日 19時00分更新

文● ASCII

『モンスターハンターワイルズ』×「カレーハウスCoCo壱番屋」のコラボキャンペーン「CoCo壱HUNTER」が7月18日より開催！

　カプコンは7月15日、カレー専門店チェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」にて、『モンスターハンターワイルズ』とコラボレーションしたキャンペーン「CoCo壱HUNTER」を開催すると発表。キャンペーン期間は、2025年7月18日から8月31日まで。

　カレーみたいな謎のネコたち「ネコイチ」と『モンスターハンターワイルズ』が夢のコラボ！　ゲームにちなんで「クエスト」と称した3つのキャンペーンに参加して、豪華報酬をゲットしよう。

「CoCo壱HUNTER」キャンペーン概要

実施期間：2025年7月18日～8月31日
対象店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋
※ナゴヤドーム店、吹上ホール店、愛知医科大学店、東京競馬場店、セントレア店、中京競馬場店、京橋エドグラン店、京都競馬場店、小倉競馬場店、名古屋JRゲートタワー店を除く。（2025年7月15日現在の情報です）
キャンペーン特設サイト：https://www.ichibanya.co.jp/cp/monhan-cp/

クエスト1「ニャンとしてでも喰らえ！オトモと往く絶品カレーハント 店頭プレゼントキャンペーン」

　店頭にて、注文合計金額1000円ごとに、「モンハンコラボコースター」を1枚プレゼント。会計時に上記キャンペーンサイト内の景品取得画面を提示しよう。

『モンスターハンターワイルズ』×「カレーハウスCoCo壱番屋」のコラボキャンペーン「CoCo壱HUNTER」が7月18日より開催！

※コースターは無くなり次第終了いたします。種類はお選びいただけません。
※コースタープレゼントを実施していない店舗もございます。
※店頭販売商品・宅配・配達代行は対象外です。

クエスト2「追加報酬を見逃すニャ！レシート応募キャンペーン」

　注文合計金額1000円以上のレシートで、オリジナル賞品がもらえるキャンペーンに応募可能。

『モンスターハンターワイルズ』×「カレーハウスCoCo壱番屋」のコラボキャンペーン「CoCo壱HUNTER」が7月18日より開催！

※店内飲食、テイクアウトが対象です。
※店頭販売商品・宅配・配達代行は対象外です。

クエスト3「連続報酬をゲットニャ！ Xフォロー＆リポストキャンペーン」

　期間中に「ココイチ公式X」より投稿される該当のキャンペーンポスト（全9回）が1万リポスト達成すると、モンハンコラボオリジナルSNSアイコン・ヘッダー画像・スマホ壁紙をプレゼント。

　ささらに、リポストした人の中から抽選で、「壱番屋グループ共通お食事券1000円分」をプレゼント。キャンペーン期間は、2025年7月18日～7月31日まで。

【応募方法】

「カレーハウスCoCo壱番屋」公式Xアカウント（@curryichibanya）をフォロー後、該当のキャンペーンポストをリポスト

　そのほか、本キャンペーンならではの、ネコイチ風アイルーも必見！　詳細は下記キャンペーンサイトにて確認しよう。

【「CoCo壱HUNTER」特設サイト】

https://www.ichibanya.co.jp/cp/monhan-cp/

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
　通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
　デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
　プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM
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