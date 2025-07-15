「モンハンコラボコースター」などがもらえる！
『モンスターハンターワイルズ』×「カレーハウスCoCo壱番屋」のコラボキャンペーン「CoCo壱HUNTER」が7月18日より開催！
2025年07月15日 19時00分更新
カプコンは7月15日、カレー専門店チェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」にて、『モンスターハンターワイルズ』とコラボレーションしたキャンペーン「CoCo壱HUNTER」を開催すると発表。キャンペーン期間は、2025年7月18日から8月31日まで。
カレーみたいな謎のネコたち「ネコイチ」と『モンスターハンターワイルズ』が夢のコラボ！ ゲームにちなんで「クエスト」と称した3つのキャンペーンに参加して、豪華報酬をゲットしよう。
「CoCo壱HUNTER」キャンペーン概要
実施期間：2025年7月18日～8月31日
対象店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋
※ナゴヤドーム店、吹上ホール店、愛知医科大学店、東京競馬場店、セントレア店、中京競馬場店、京橋エドグラン店、京都競馬場店、小倉競馬場店、名古屋JRゲートタワー店を除く。（2025年7月15日現在の情報です）
キャンペーン特設サイト：https://www.ichibanya.co.jp/cp/monhan-cp/
クエスト1「ニャンとしてでも喰らえ！オトモと往く絶品カレーハント 店頭プレゼントキャンペーン」
店頭にて、注文合計金額1000円ごとに、「モンハンコラボコースター」を1枚プレゼント。会計時に上記キャンペーンサイト内の景品取得画面を提示しよう。
※コースターは無くなり次第終了いたします。種類はお選びいただけません。
※コースタープレゼントを実施していない店舗もございます。
※店頭販売商品・宅配・配達代行は対象外です。
クエスト2「追加報酬を見逃すニャ！レシート応募キャンペーン」
注文合計金額1000円以上のレシートで、オリジナル賞品がもらえるキャンペーンに応募可能。
※店内飲食、テイクアウトが対象です。
※店頭販売商品・宅配・配達代行は対象外です。
クエスト3「連続報酬をゲットニャ！ Xフォロー＆リポストキャンペーン」
期間中に「ココイチ公式X」より投稿される該当のキャンペーンポスト（全9回）が1万リポスト達成すると、モンハンコラボオリジナルSNSアイコン・ヘッダー画像・スマホ壁紙をプレゼント。
ささらに、リポストした人の中から抽選で、「壱番屋グループ共通お食事券1000円分」をプレゼント。キャンペーン期間は、2025年7月18日～7月31日まで。
【応募方法】
「カレーハウスCoCo壱番屋」公式Xアカウント（@curryichibanya）をフォロー後、該当のキャンペーンポストをリポスト
そのほか、本キャンペーンならではの、ネコイチ風アイルーも必見！ 詳細は下記キャンペーンサイトにて確認しよう。
【「CoCo壱HUNTER」特設サイト】
https://www.ichibanya.co.jp/cp/monhan-cp/
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
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