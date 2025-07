カプコンは7月3日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM JUNE SALE」について、PlayStation Storeにラインアップを追加するなどしてアップデートしたと発表。

Steam StoreとXbox Games Storeでは、先日“タイトルアップデート第2弾”が配信開始された『モンスターハンターワイルズ』が最大20%オフで初セール中。

またPlayStation Storeでは、「デビル メイ クライ」「ロックマン」「デッドライジング」シリーズの人気作に加え、アーケードの興奮をそのままにシンプルで歯ごたえのあるタイトルが揃う『Capcom Arcade 2nd Stadium』の追加タイトルなどをセールラインアップに追加している。

さらにApp StoreとGoogle Play ストアでも、人気ゲームアプリがお買い得価格で登場。以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。全セールタイトルは「CAPCOM JUNE SALE」特設ページでチェックしてほしい。

【セール概要】

セール名:CAPCOM JUNE SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale03-7g2sl/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

Steam Store/Xbox Games Store『モンスターハンターワイルズ』

『モンスターハンターワイルズ』(ゲーム本編)

■Steam Store

Steam - 2025年7月11日1時59分まで

通常価格:9900円

セール価格【20%オフ!!】:7920円

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2025年7月11日18時59分まで

通常価格:9900円

セール価格【20%オフ!!】:7920円

『モンスターハンターワイルズ デラックスエディション』(ゲーム本編+デラックスパック)

■Steam Store

Steam - 2025年7月11日1時59分まで

通常価格:1万1900円

セール価格【20%オフ!!】:9520円

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2025年7月11日18時59分まで

通常価格:1万1900円

セール価格【20%オフ!!】:9520円

『モンスターハンターワイルズ プレミアムデラックスエディション』(ゲーム本編+DLCパック3種+プレミアム特典)

■Steam Store

Steam - 2025年7月11日1時59分まで

通常価格:1万3900円

セール価格【15%オフ!!】:1万1815円

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2025年7月11日18時59分まで

通常価格:1万3900円

セール価格【15%オフ!!】:1万1815円

PlayStation Store

2025年7月16日23時59分まで

PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【75%オフ!!】:997円

PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』(ゲーム本編+プレイヤーバージル)

通常価格:2990円

セール価格【75%オフ!!】:747円

PS4『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』(ゲーム本編)

通常価格:3046円

セール価格【68%オフ!!】:974円

PS4『デビル メイ クライ HDコレクション』(ゲーム本編)

通常価格:4063円

セール価格【64%オフ!!】:1462円

PS4『デビル メイ クライ HDコレクション & 4SE バンドル』(ゲーム本編)

通常価格:6101円

セール価格【68%オフ!!】:1952円

PS4『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』(ゲーム本編:Vol.1+Vol.2)

通常価格:5990円

セール価格【50%オフ!!】:2995円

PS4『ロックマン クラシックス コレクション』(ゲーム本編)

通常価格:2547円

セール価格【62%オフ!!】:967円

PS4『ロックマンX アニバーサリー コレクション』(ゲーム本編)

通常価格:3362円

セール価格【71%オフ!!】:974円

PS4『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【63%オフ!!】:1476円

PS4『ロックマン11 運命の歯車!!』(ゲーム本編)

通常価格:5082円

セール価格【81%オフ!!】:965円

PS4『ロックマン30周年5タイトルパック』(ゲーム本編 パック)

通常価格:1万4249円

セール価格【70%オフ!!】:4274円

収録内容:『ロックマン クラシックス コレクション』

『ロックマン クラシックス コレクション 2』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』

『ロックマン11 運命の歯車!!』

PS5『デッドライジング デラックスリマスター』(ゲーム本編)

通常価格:5990円

セール価格【40%オフ!!】:3594円

PS4『デッドライジング 2』(ゲーム本編)

通常価格:2027円

セール価格【75%オフ!!】:506円

PS4『デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード』(ゲーム本編)

通常価格:2027円

セール価格【75%オフ!!】:506円

PS4『デッドライジング 4 スペシャルエディション』(ゲーム本編)

通常価格:6101円

セール価格【75%オフ!!】:1525円

PS4『Capcom Arcade 2nd Stadium』(追加タイトル)

通常価格:各200円

セール価格【50%オフ!!】:各100円

追加タイトル:『ヴァンパイアセイヴァー - The Lord of Vampire -』

『ロックマン 2 ザ・パワーファイターズ』

『ナイツ オブ ザ ラウンド - 円卓の騎士 -』

『ストリートファイター ZERO3』

『ザ キング オブ ドラゴンズ』

『ハイパーストリートファイターII - The Anniversary Edition -』

ほかにも、さまざまなジャンルの魅力的なタイトルが盛りだくさんだ(全31タイトル)。

※『Capcom Arcade 2nd Stadium』の追加タイトルをご利用いただくには、ゲーム本編(無料)が必要です。

App Store/Google Play ストア

2025年7月10日23時59分まで

『ロックマンX DiVE オフライン』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【67%オフ!!】:1310円

●iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x-dive-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/id6446021269

●Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.rxdoff

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』(ゲーム本編)

通常価格:3500円

セール価格【43%オフ!!】:1990円

●iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4123-%E6%88%90%E6%AD%A9%E5%A0%82%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/id1621065119

●Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja

『ゴースト トリック』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【50%オフ!!】:1990円

●iOS

ダウンロード無料(アプリ内課金) ※第1章と2章が無料でプレイできます。

アプリ内課金「第3章カラ最終章」

https://apps.apple.com/jp/app/ghost-trick/id6473715300

●Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.ghosttrick

『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』(ゲーム本編)

通常価格:800円

セール価格【25%オフ!!】:600円

●iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BCiv-champion-edition/id1239299402

●Android

ダウンロード無料(アプリ内課金)

アプリ内課金「チャンピオンパック」 ※すべてのキャラクターと全ゲームモードが解放されます。

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.sf4ce

©CAPCOM

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。