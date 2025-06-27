『無双アビス』や「アトリエ」シリーズなど人気作を多数ラインアップ！
『Venus Vacation PRISM』ほかがお買い得！コーテクの「Steam Summerセール」をチェックしよう
2025年06月27日 19時30分更新
コーエーテクモゲームスは6月27日より、Steamで配信中の同社のタイトルを、通常価格の最大85％オフで購入できる「コーエーテクモ Steam Summerセール」を開催中。セール期間は、日本時間2025年7月11日午前2時まで。
下記では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気のタイトルがそらっているので、詳細は特設ページを確認してほしい。
■特設ページ
https://www.gamecity.ne.jp/sale/
対象タイトル（一部）
Steam『無双アビス』
●通常版
通常価格：2970円 ⇒ セール価格：2376円（20％オフ）
●スタートダッシュエディション
通常価格：4950円 ⇒ セール価格：3960円（20％オフ）
●フルコスチュームエディション
通常価格：9680円 ⇒ セール価格：7744円（20％オフ）
Steamページ：https://store.steampowered.com/app/3178350/_/
Steam『ソフィーのアトリエ ～不思議な本の錬金術士～ DX』
通常価格：5280円 ⇒ セール価格：2640円（50％オフ）
Steamページ：https://store.steampowered.com/app/1502970/__DX/
Steam『フィリスのアトリエ ～不思議な旅の錬金術士～ DX』
通常価格：5280円 ⇒ セール価格：2640円（50％オフ）
Steamページ：https://store.steampowered.com/app/1502980/__DX/
Steam『リディー＆スールのアトリエ ～不思議な絵画の錬金術士～ DX』
通常価格：5280円 ⇒ セール価格：2640円（50％オフ）
Steamページ：https://store.steampowered.com/app/1502990/__DX/
Steam『アトリエ ～不思議の錬金術士 トリロジー～ DX』
通常価格：1万5048円 ⇒ セール価格：7524円（50％オフ）
Steamページ：https://store.steampowered.com/bundle/20340/___DX/
Steam『Rise of the Ronin』
通常価格：7678円 ⇒ セール価格：6142円（20％オフ）
Steamページ：https://store.steampowered.com/app/1340990/Rise_of_the_Ronin/
Steam『仁王２ Complete Edition』
通常価格：6380円 ⇒ セール価格：2871円（55％オフ）
Steamページ：https://store.steampowered.com/app/1325200/2_Complete_Edition/
Steam『ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～』
●通常版
通常価格：9680円 ⇒ セール価格：7260円（25％オフ）
●Digital Deluxe
通常価格：1万1110円 ⇒ セール価格：8332円（25％オフ）
●Digital Deluxe with Season Pass
通常価格：1万5620円 ⇒ セール価格：1万2496円（20％オフ）
Steamページ：https://store.steampowered.com/app/3123410/_/
Steam『真・三國無双 ORIGINS』
●通常版
通常価格：9680円 ⇒ セール価格：7453円（23％オフ）
●Digital Deluxe
通常価格：1万2980円 ⇒ セール価格：9994円（23％オフ）
Steamページ：https://store.steampowered.com/app/2384580/_ORIGINS/
Steam『Venus Vacation PRISM - DEAD OR ALIVE Xtreme –』
●通常版
通常価格：7480円 ⇒ セール価格：5984円（20％オフ）
●Digital Deluxe
通常価格：1万780円 ⇒ セール価格：8624円（20％オフ）
Steamページ：https://store.steampowered.com/app/3155730/?utm_source=koeitecmo&utm_medium=referral&utm_campaign=officialsite_vvprism
★セール価格は各ストア上で直接ご確認ください。
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