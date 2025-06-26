ディースリー・パブリッシャーは6月26日、ニンテンドーeショップにて同社のNintendo Switchダウンロードソフトが最大81％オフで購入できる「Summer Sale Part.1」を開催。セール期間は、2025年7月16日まで。

今回のセールでは、『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』の正統続編『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』が過去最大55％オフで登場。前作の戦いから8年後、平和を取り戻した地球に異星生命体フォーリナーが再び襲来。4種に増えた兵科のほか、90以上のミッションを収録。巨大な敵が無数に迫り来る圧倒的な絶望感に立ち向かおう。

また、戦国乱世の魔を斬り、戦国乱世の乙女と絆をつむぐガールズ剣戟アクション『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』も同じく55％オフで再登場。戦国時代の本能寺に剣術が得意な“侍JK”が召喚!? 地獄の亡者がひしめく本能寺地下冥界を、忍びの乙女たちとともに駆け抜けよう。

そして、どこかで見たことある“あのゲー”ムをプレイし放題!? 『あのゲー1+2』も20％オフに。『あのゲー』『あのゲー2』の2つが合体した超お買い得セットだ。そのほか、厳選Nintendo Switchソフトの大幅割引セールとなっているので、この機会をお見逃しなく。

▼ニンテンドーeショップはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

セールタイトルピックアップ！

『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』

●ゲーム本編：5980円 → 2690円（55％オフ） 過去最大割引！

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000037040.html

●「追加ミッションパック1：～変異の刻～」：1300円 → 970円（25％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000038468.html

●「追加ミッションパック2：～極限の地平～」：1150円 → 860円（25％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000038469.html

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

『デジボク地球防衛軍2（略）』

●デラックスエディション：8980円 → 4490円（50％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000020926.html

©2003-2024 D3PUBLISHER

©2003-2022 SANDLOT

©2019-2024 YUKE’S

『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

●ゲーム本編：7920円 → 3560円（55％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000055413.html

●アップグレードセット：2200円 → 990円（55％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015495.html

©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER

『どこかで見たあのゲームたちを棒人間で作ってみたけれど、果たしてあなたはクリアできるのか？1+2』

●ゲーム本編：1980円 → 1580円（20％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000023407

©2024 D3PUBLISHER

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