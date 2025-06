Leofulが販売する2D横スクロールアクションゲーム「カンパニーマン 社畜の下剋上」のNintendo Switch版が、現在480円(80%オフ)のセールを実施中だ。セール期間は2025年7月6日まで。

本作は、どこにでもいる普通のサラリーマン「ジム」となり、上司を撃破して下克上を目指すゲーム。“社会人あるある”を盛り込んだジョークに思わず笑ってしまうかも?

冷房が効きすぎて床が凍った経理部門、書類の山がどこまでも続く人事部門など、全7つの部署異動を繰り返して出世街道を歩もう。目指せ社長のイス!

武器としてキーボードを剣のように振り回し、メール爆撃で敵を攻撃。仕事を自分なりのやり方で終わらせれば、コーヒーブレイクで体力と気力を回復できる。カフェインの力は偉大である。

難易度はノーマル、ハード、そしてブラック(クリア後に解放)から選択可能。アクションゲーム初心者から上級者まで、幅広く楽しめる本作。セールでサクッと楽しむのにちょうどいいボリュームなので、この機会をお見逃しなく!

【ゲーム情報】

タイトル:カンパニーマン 社畜の下剋上

ジャンル:2D横スクロールアクション

配信:Leoful

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One

配信日:配信中(2022年1月21日)

価格:2400円

IARC:7+(7歳以上対象)

© 2020 Forust Studio M Sdn Bhd. All Rights Reserved. Licensed to and published by Leoful.