【かわいい】マインクラフトのマスコット入り入浴剤が出たぞー！ シークレットはたぶん“アレ”だと思います

バンダイは、マスコット入り入浴剤「びっくらたまご Plus! MINECRAFT おふろ水族館」を6月2日から発売します。全国の量販店・ドラッグストア・ベビー専門店・玩具店・家電量販店の日用品売場・玩具売場にて販売され、価格は715円。

マスコット入り入浴剤1個と台座がセットになっており、キャラクターマスコットは「マインクラフト」のゲーム内に登場するウーパールーパー(ピンク)や熱帯魚(クマノミ)など全6種が用意されています。

キャラクターを別添の台座に飾ることで、まるで水槽の中をキャラクターが泳いでいるかのようなゲームでの世界観を再現できます。台座は横に連結できるので、複数並べて自分だけのオリジナル水族館を作ることも可能。

マスコットは以下の6種類。

ゲーム内に初登場した際は大きな話題になったウーパールーパー。さまざまな色のウーパールーパーがいますが、本商品のマスコットはピンク。

ゲーム内の暖かい海に生息する熱帯魚から、クマノミがマスコットとして選ばれました。ちなみに、マインクラフトの世界ではウーパールーパーは熱帯魚を食べます(正確には「熱帯魚入りのバケツ」で繁殖する)。ゲームの世界ではともかく、この商品ならウーパールーパーとクマノミの共存が可能。

マインクラフトでも海の世界の癒やし、イルカ。あらためて立体で見ると凛々しい顔つきですね。

マインクラフトを知らないとびっくりするフォルムのイカ。「タコに見えるんだけど」という人もいるかも。このキャラクター、スウェーデン語では「Bläckfisk」なのですが、この言葉は頭足類全般を表しています。なので、実装する際はおそらくタコをイメージしていたのでしょうが、多言語に翻訳される過程で、イカ(Squid)になったと考えらます。

海底神殿の中で敵対してくるガーディアン。レーザー攻撃が怖い。

シークレットもありますが、シルエットはウーパールーパーと同じ。ちなみにゲーム内のウーパールーパーの体色には「青色」がありますが、繁殖時に1/1200(およそ0.083%)でしか出現しないレアカラーです。ということは、シークレットも、もしかしたら……?

【商品該当】

マスコット入り入浴剤1個&台座セット(ガラスブロック、砂ブロック、支柱パーツ)1個

●入浴剤(浴用化粧料)

形状:たまご型

香り:マリンのかおり

色:マリンブルーのお湯

容量:75g

●キャラクターマスコット(全6種)

(1)ウーパールーパー(ピンク)

(2)熱帯魚(クマノミ)

(3)イルカ

(4)イカ

(5)ガーディアン

(6)シークレット

※いずれかひとつが入っている

※マスコットの種類は選べない

※画像はイメージ

© 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.