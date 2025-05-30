ブシロードは5月30日、2D対戦格闘ゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』の無料体験版を、Steamにて公開した。ゲームの発売日は2025年7月17日、対応プラットフォームはPC（Steam）のほか、PlayStation 5／Nintendo Switchでも発売される。

価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8360円、パッケージ限定版が1万7600円、ダウンロード専用のデラックスエディションが9900円だ。

本体験版では ゴン／キルア／レオリオ／クラピカ／ヒソカ／ネテロの6キャラクターが使用可能なほか、トレーニングモードなどの一部シングルプレイモードが開放されている。PS5版も後日の体験版の公開を予定しているので、続報を待とう。

◆Steam store

https://store.steampowered.com/app/2456420/HUNTERHUNTER_NENIMPACT/

『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』の特徴

「HUNTER×HUNTER」初の本格対戦格闘ゲームが登場。ゲームは、アニメ「HUNTER×HUNTER」の世界を再現した“3対3の念能力チームバトル”。

バトルでは、キャラクター同士の相性や、チーム編成内容が重要に。アシストやスイッチ機能を使いこなして、自分だけの最強チームで勝利を目指そう。

ラッシュボタンを押しながらボタンを連打するだけで強力なコンボが繰り出せる。気軽に爽快感のあるラッシュコンボを楽しもう。

オーラゲージを溜めると超必殺技「オーラアーツ」が撃てる。大迫力の必殺技をくり出して勝利を目指せ。また、ピンチになるほど効果が増す「オーバーギア」で逆転を狙え！

◆予約受付中！

・Steam：https://store.steampowered.com/app/2456420/HUNTERHUNTER_NENIMPACT/

・PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10007325

・My Nintendo store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000062441

【ゲーム情報】

タイトル：HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT

ジャンル：2D対戦格闘

販売：ブシロードゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch／PC（Steam）

※クロスプラットフォームプレイには非対応。

発売日：2025年7月17日

価格：

通常版：8360円（パッケージ版／ダウンロード版）

限定版：1万7600円（パッケージ版）

デラックスエディション：9900円（ダウンロード版）

※デラックスエディションには「Season Pass 1」が同梱。

※PC（Steam）はダウンロード版のみ。

プレイ人数：1～2人（オンライン対応）

CERO：B（12才以上対象）

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