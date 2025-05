スパイク・チュンソフトは5月23日、本格推理アドベンチャーゲーム「AI:ソムニウムファイル」シリーズについて、シリーズ2作品、および2作品をまとめたダブルパックのダウンロード版を大幅に値下げする価格改定をすべてのプラットフォームで実施した。

新価格は、シリーズ1作目『AI:ソムニウムファイル』が半額の2200円、シリーズ2作目『AI:ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』が約42%オフの4400円、ダブルパックが半額の5940円となる。

『AI:ソムニウムファイル』

従来価格:4400円 ⇒ 改定後価格:2200円

●ニンテンドーeショップ:

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000016101

●PlayStation Store:

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA14673_00-AITSF00000000000/

●Steam:

https://store.steampowered.com/app/948740/AI/

『AI:ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』

従来価格:7480円 ⇒ 改定後価格:4400円

●ニンテンドーeショップ:

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000040945

●PlayStation Store:

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA25634_00-AI20000000000000

Steam:

https://store.steampowered.com/app/1449200/AI/

『AI: ソムニウム ファイル ダブルパック』

従来価格:1万1880円 ⇒ 改定後価格:5940円

●ニンテンドーeショップ:

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000015697

●PlayStation Store:

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA25634_00-0869558487759936

●Steam:

https://store.steampowered.com/bundle/27631/AI_THE_SOMNIUM_FILES_Bundle/

シリーズキャラクターを対象にしたイラストコンテスト開催中! 応募は2025年6月16日まで!

イラストレーター応援プラットフォーム「GENSEKI」にて、シリーズ最新作『伊達鍵は眠らない - From AI:ソムニウムファイル』の発売を記念したイラストコンテストを開催。

本コンテストでは、「AI:ソムニウムファイル」シリーズに登場するキャラクターを描いたファンアートを募集している。作品は2025年6月16日まで応募受付中。

審査員は、本シリーズのキャラクターデザインを務めるコザキユースケさん、シリーズディレクターの打越鋼太郎氏、スパイク・チュンソフト開発スタッフ一同が担当。

受賞者には、Amazonギフト券10万円分やコザキさん&打越氏のサイン入りパッケージソフトなどを贈呈する。

<募集テーマ>

「AI:ソムニウムファイル」シリーズに登場するキャラクターを描いたファンアート

<作品募集期間>

作品募集期間:2025年5月1日~6月16日

<コンテストページ>

※応募方法の詳細や応募条件はこちらから

https://genseki.me/compes/K-xWR20DnL0

シリーズ最新作『伊達鍵は眠らない - From AI:ソムニウムファイル』は、2025年7月25日発売!

世界中のミステリーゲームファンから高評価を受けた、本格推理アドベンチャーゲーム「AI:ソムニウムファイル」シリーズの最新作がNintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC(Steam)で登場。

プレイヤーは主人公「伊達 鍵」(だて かなめ)となって、危険な脱出ゲームに参加させられたネットアイドル「イリス」を救うため、眼球型AI「アイボゥ」と再びタッグを組んで謎の事件に挑む。

今作は、聞き込みや現場の調査を行う「捜査パート」、被験者の夢の世界に入り事件の手掛かりを探す「ソムニウムパート」など、これまでのシリーズで好評を博したシステムに加え、密室に仕掛けられたギミックを解いていく「脱出パート」を新しく用意。これら3つのパートを行き交い、事件の真相に迫っていく。

【ゲーム情報】

タイトル:『伊達鍵は眠らない - From AI:ソムニウムファイル』

ジャンル:アドベンチャー

販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC(Steam)

発売日:2025年7月25日予定

価格:5478円(パッケージ/ダウンロード)

CERO:C(15歳以上対象)

★Nintendo Switch 2 パッケージ版は「キーカード」のみの販売となります。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされます。次のものをご用意ください。

・インターネット接続環境

・10GB以上の空き容量※

※更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合があります。

© Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

※「Nintendo Switch」は、任天堂の商標です。

※そのほか、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。