ニュージーランド、16歳未満のSNSを禁止する法案を審議へ

ニュージーランドのクリストファー・ラクソン首相は5月6日、自身のXアカウントを通じて、16歳未満のSNS利用を禁止する法案を提出したことを明らかにした。

保護者や教師から、ネットいじめ、不適切なコンテンツ、SNS中毒など、SNSが子どもたちに及ぼす悪影響について心配する声が挙がっていることを受けた対応。

ラクソン首相は同ポストで、SNSには良い面もあるが、若者にとって必ずしも安全な場所ではないことを認める必要があると発言。その上で、保護者だけでなく、サービスを提供するプラットフォーム側にも、子どもを有害なコンテンツから守る責任を負わせる時が来ていると述べた。

As a Dad, I feel very strongly that we need to do more to keep our kids safe from online harm.



We have restrictions to keep our children safe in the physical world, but we don’t have restrictions in the virtual world – and we should.



That’s why today National has introduced a…