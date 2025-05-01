最大90％オフ！ お買い得に気になるタイトルをゲットしよう

ディースリー・パブリッシャーは5月1日、Nintendo Switchダウンロードソフトが最大90％オフで購入できる「The Golden Week holidays Sale」をニンテンドーeショップで開催中だと発表。開催期間は、2025年5月21日まで。

今回のセールでは、『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』の正統続編『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』が過去最大50％オフで登場。

また、Nintendo Switch向けにリファインされた『THE 密室からの脱出 ep1:不思議なクマドナルバーガー編』『THE 密室からの脱出 ep2:学校の旧校舎編』は過去最大37％オフでワンコイン価格に。

『デジボク地球防衛軍2（略） Deluxe Edition』もお得な50％オフ、『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』はさらにお得な55％オフになっている。そのほか、厳選Nintendo Switchソフトの大幅割引を実施中。詳しくは、下記のリストやニンテンドーeショップを確認してほしい。

▼ニンテンドーeショップはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

セールタイトル（一部）

『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』

●ゲーム本編：5980円 → 2990円（50％オフ） 過去最大割引！

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000037040.html

●追加ミッションパック1：～変異の刻～：1300円 → 970円（25％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000038468.html

●追加ミッションパック2：～極限の地平～：1150円 → 860円（25％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000038469.html

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

『地球防衛軍2 for Nintendo Switch』

●ゲーム本編：3980円 → 990円（75％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000036931.html

©2021 SANDLOT ©2021 D3 PUBLISHER

『THE 密室からの脱出 ep1:不思議なクマドナルバーガー編』

●ゲーム本編：800円 → 500円（37％オフ） 過去最大割引！

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000067122

©2024 INTENSE ©2024 D3PUBLISHER

『THE 密室からの脱出 ep2:学校の旧校舎編』

●ゲーム本編：800円 → 500円（37％オフ） 過去最大割引！

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000090566

©2024 INTENSE ©2024 D3PUBLISHER

全セールタイトルリスト