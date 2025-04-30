最大90％オフ！
『地球防衛軍6』が過去最大割引！D3PがSteamで「GOLDEN WEEK SALE 2025」を開催
2025年04月30日 15時35分更新
ディースリー・パブリッシャー（D3P）＆ Dogenzaka Labは4月30日、両社のPC（Steam）ソフトが最大90％オフで購入できる「GOLDEN WEEK SALE 2025」を開催中だと発表。開催期間は、2025年5月6日3時頃まで。
今回のセールでは、最高の絶望感と興奮に満ちあふれ、数々の受賞歴を持つEDFナンバリングシリーズ最新作『地球防衛軍6』が過去最大45％オフで登場。続編として、謎やフラグが見事に回収された『EDF6』のストーリーをパーフェクトに楽しむなら前作『地球防衛軍5』（70％オフ）からの入隊がオススメだ。
累計150万本突破の脱出ゲームシリーズ『THE 密室からの脱出 ep3:南国のリゾート編』が34％オフでセールに初登場。さらに、このシリーズから派生し、脱出ゲームとサスペンスの融合が魅力のトラップアドベンチャー『密室のサクリファイス／ABYSS OF THE SACRIFICE』も過去最大65％オフでラインアップしている。
以下では、セールタイトルの一部を紹介。そのほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は下記のリストかストアページを確認してみよう。
▼ゲーム購入（ストアページ）はこちら
D3P：https://store.steampowered.com/publisher/d3p/sale/GW25
Dogenzaka Lab：https://store.steampowered.com/publisher/dogenzaka
セールタイトル（一部）
『地球防衛軍6』
●ゲーム本編：8980円 → 4939円（45％オフ） 過去最大割引！
https://store.steampowered.com/app/2291060
●追加ミッションパック1 「Lost Days」：1500円 → 1200円（20％オフ） 過去最大割引！
https://store.steampowered.com/app/2378087
●追加ミッションパック2 「Visions of Malice」：1650円 → 1320円（20％オフ） 過去最大割引！
https://store.steampowered.com/app/2378088
©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER
『密室のサクリファイス／ABYSS OF THE SACRIFICE』
●ゲーム本編：3990円 → 1396円（65％オフ）過去最大割引！
https://store.steampowered.com/app/1442160
©2010-2020 INTENSE ©2010-2020 D3PUBLISHER
『幕末恋華新選組 尽忠報国の士』
●ゲーム本編：4800円 → 1440円（70％オフ）過去最大割引！
https://store.steampowered.com/app/1451160
©2004-2021 VRIDGE INC. ©2004-2021 D3PUBLISHER
『THE 密室からの脱出 ep3:南国のリゾート編』
●ゲーム本編：800円 → 528円（34％オフ） セール初登場！
https://store.steampowered.com/app/3246250
©2024 INTENSE ©2024 D3PUBLISHER
『THE 密室からの脱出 ep4:テレビ局密着24時編』
●ゲーム本編：800円 → 528円（34％オフ） セール初登場！
https://store.steampowered.com/app/3246260
©2024 INTENSE ©2024 D3PUBLISHER
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