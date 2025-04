カプコンは4月9日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM SPRING SALE」について、PlayStation StoreとXbox Games Storeにラインアップを追加してアップデートした。開催期間はストアによって異なるので、下記を確認してほしい。

PlayStation Storeでは、『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』『ストリートファイター30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』などの対戦格闘や、『カプコン ベルトアクション コレクション』、アーケードの興奮をそのままにシンプルで歯ごたえのあるタイトルが揃う『Capcom Arcade 2nd Stadium』の追加タイトルなどが、お買い得価格で登場。

Xbox Games StoreではGame Pass会員限定セールを実施中。「バイオハザード」「逆転裁判」「デッドライジング」シリーズをはじめ、『鬼武者』『エグゾプライマル』『ドラゴンズドグマ:ダークアリズン』などがラインアップしている。

各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM SPRING SALE」特設ページでチェックしてほしい。

【セール概要】

セール名:CAPCOM SPRING SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale14-d8rti/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

PlayStation Store

2025年4月23日23時59分まで

PS4『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』(ゲーム本編)

通常価格:5990円

セール価格【20%オフ!!】:4792円

PS4『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』(ゲーム本編)

通常価格:2990円

セール価格【67%オフ!!】:986円

PS4『ストリートファイターV チャンピオンエディション』(ゲーム本編)

通常価格:1990円

セール価格【50%オフ!!】:995円

PS4『カプコン ベルトアクション コレクション』(ゲーム本編)

通常価格:3362円

セール価格【71%オフ!!】:974円

PS4『Capcom Arcade 2nd Stadium』(追加タイトル)

通常価格:各200円

セール価格【50%オフ!!】:各100円

追加タイトル:

ヴァンパイアセイヴァー - The Lord of Vampire -

ロックマン ザ・パワーバトル

マジックソード

ストリートファイター ZERO3

1943改 - ミッドウェイ海戦 -

ハイパーストリートファイターII - The Anniversary Edition -

ほかにも、さまざまなジャンルの魅力的なタイトルが盛りだくさん!(全31タイトル)

※『Capcom Arcade 2nd Stadium』の追加タイトルをご利用いただくには、ゲーム本編(無料)が必要です。

Xbox Games Store

2025年4月17日18時59分まで ※Game Pass会員限定

XSX|S/Xbox One『バイオハザード リメイク トリロジー』(ゲーム本編+追加コンテンツ パック)

通常価格:9990円

セール価格【45%オフ!!】:5494円

収録内容:

『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』

『BIOHAZARD RE:3 Z Version』

『BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック』

『BIOHAZARD RESISTANCE』

『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』

『BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES』

XSX|S/Xbox One『バイオハザード ヴィレッジ』(ゲーム本編)

通常価格:4990円

セール価格【60%オフ!!】:1996円

XSX|S / Xbox One / Windows『バイオハザード7 レジデント イービル』(ゲーム本編)

通常価格:1990円

セール価格【60%オフ!!】:796円

Xbox One『バイオハザード HDリマスター』(ゲーム本編)

通常価格:1990円

セール価格【75%オフ!!】:497円

Xbox One『バイオハザード6』(ゲーム本編)

通常価格:1990円

セール価格【75%オフ!!】:497円

Xbox One『逆転裁判456 王泥喜セレクション』(ゲーム本編)

通常価格:5990円

セール価格【40%オフ!!】:3594円

Xbox One『逆転裁判123 成歩堂セレクション』(ゲーム本編)

通常価格:2990円

セール価格【67%オフ!!】:986円

Xbox One『デッドライジング 2』(ゲーム本編)

通常価格:2067円

セール価格【75%オフ!!】:516円

Xbox One『デッドライジング 3 アポカリプスエディション』(ゲーム本編)

通常価格:3189円

セール価格【80%オフ!!】:637円

Xbox One『デッドライジング 4』(ゲーム本編)

通常価格:4736円

セール価格【85%オフ!!】:710円

Xbox One『鬼武者』(ゲーム本編)

通常価格:2990円

セール価格【50%オフ!!】:1495円

XSX|S/Xbox One/PC(Windows)『エグゾプライマル』(ゲーム本編)

通常価格:7990円

セール価格【75%オフ!!】:1997円

Xbox One『ドラゴンズドグマ:ダークアリズン』(ゲーム本編)

通常価格:4069円

セール価格【85%オフ!!】:610円

