ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月9日、PlayStation Store(PS Store)にて対象タイトルが最大75%オフで購入できる「Spring Sale」において、第二弾としてラインアップを新たに追加更新した。セール期間は、2025年4月23日まで。

以下では、第二弾の注目タイトルをピックアップ。そのほかのタイトルは、下記のリンクを確認してほしい。

セールタイトルピックアップ

『NINJA GAIDEN 2 Black』

●発売元:コーエーテクモゲームス

●フォーマット:PS5

●ジャンル:アクション

●通常価格:6380円

⇒セール価格:4785円<25%オフ>

●CERO:Z(18才以上対象)

『ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション』

●発売元:ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

●フォーマット:PS5/4

●ジャンル:その他

●通常価格:1万978円

⇒セール価格:2744円<75%オフ>

●CERO:C(15才以上対象)

『EA SPORTS FC 25 Ultimate Edition PS4 & PS5』

●発売元:エレクトロニック・アーツ

●フォーマット:PS5/4

●ジャンル:スポーツ

●通常価格:1万4410円

⇒セール価格:5764円<60%オフ>

●CERO:A(全年齢対象)

『アストロボット デジタルデラックス版』

●発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

●フォーマット:PS5

●ジャンル:アクション

●通常価格:8980円

⇒セール価格:7812円<13%オフ>

●CERO:A(全年齢対象)

