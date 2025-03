ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月26日、PlayStation Store(PS Store)にて期間限定でのセール「Spring Sale」を開催。開催期間は、2025年4月23日まで。

今回の「Spring Sale」は2025年3月26日から2025年4月23日までの期間中、PlayStation 5(PS5)およびPlayStation 4(PS4)の対象タイトルが最大75%オフで購入できる。2025年4月9日にはセール対象商品が追加更新されるので、そちらもぜひ期待しよう。

以下では、セール対象タイトルの一部を紹介。ほかにも魅力的なゲームがラインアップしているので、全タイトルは下記のリンクで確認してしほしい。

■セール期間

Spring Sale 第一弾:2025年3月26日~4月9日

Spring Sale 第二弾:2025年4月9日~4月23日

※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なります。

▼「Spring Sale」の詳細はこちら

https://store.playstation.com/pages/SpringSale

セール第一弾注目タイトル

『ELDEN RING PS4 & PS5』

・発売元:フロム・ソフトウェア

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:RPG

・通常価格:9240円 ⇒ セール価格:5544円<40%オフ>

・CERO:D(17才以上対象)

▼『ELDEN RING PS4 & PS5』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0506-PPSA03169_00-2465683171993968

ELDEN RING™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

『Stellar Blade』

・発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・フォーマット:PS5

・ジャンル:アドベンチャー

・通常価格:8980円 ⇒ セール価格:6735円<25%オフ>

・CERO:D(17才以上対象)

▼『Stellar Blade』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA13195_00-STELLARBLADE0000

© 2024 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.

『Rise of the Ronin Z version デジタルデラックス版』

・発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・フォーマット:PS5

・ジャンル:アクション

・通常価格:9980円 ⇒ セール価格:6586円<34%オフ>

・CERO:Z(18才以上対象)

▼『Rise of the Ronin Z version デジタルデラックス版』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA04542_00-RONINDDELUXE0001

© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.

『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON PS4 & PS5』

・発売元:フロム・ソフトウェア

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション

・通常価格:8690円 ⇒ セール価格:5214円<40%オフ>

・CERO:C(15才以上対象)

▼『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON PS4 & PS5』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0506-PPSA02269_00-ARMOREDCORE60000

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.