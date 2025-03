カプコンが2017年に発売したニンテンドー3DS用ソフト「モンスターハンターダブルクロス」の発売から、今日2025年3月18日で8周年を迎えた。

本作は、2015年に発売した「モンスターハンタークロス」のバージョンアップ版。「ギルド」「ストライカー」「エアリアル」「ブシドー」などの“狩猟スタイル”や、ゲージを消費して放つ“狩技”など、シリーズのなかでも大胆なシステムを取り入れた意欲作だ(ダブルクロスでは「ブレイブ」「レンキン」と2種類のスタイルが追加)。

オトモアイルーを自分で操作する「ニャンター」システムが採用されているのも本作の特徴。ハンターより操作がシンプルなものの、アイルーでモンスターに挑むのがすごく楽しかった思い出。

看板モンスターは天彗龍バルファルク。まるでジェット機のような翼を持ち、目にも止まらぬ突進や高空からの急降下で何人のハンターを屠ったことか。G級の拠点は空を飛ぶ船だったのも斬新だった。

そんな「モンスターハンターダブルクロス」、1080p対応の高解像度で遊べるNintendo Switch版が2017年に発売。この記事の執筆時点で、なんと 75%オフセール を開催中だ。

通常価格4063円のところ、 990円 で買えるこのチャンス。シリーズ最新作「モンスターハンターワイルズ」の次に遊ぶタイトルとして、購入してみてはいかがだろうか。

※セールは2025年3月25日まで

・モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000000522

©CAPCOM CO., LTD. 2015, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.