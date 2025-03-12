わずか2ヵ月でセール！それだけ売れた証拠か
「真・三國無双 ORIGINS」最大23％オフ 庄プロデューサー「近日中にご報告が…」
2025年03月12日 14時00分更新
コーエーテクモゲームスは3月12日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）用ソフト「真・三國無双 ORIGINS」の初セールを開始した。セール内容は以下の通り。
■PS Store（PS5） 期間：3月12日～3月26日
通常版：9680円→7744円（20％オフ）
Digital Deluxe：1万2980円→9994円（23％オフ）
■Microsoft Store（Xbox Series X|S） 期間：3月11日～3月18日
通常版：9680円→7744円（20％オフ）
Digital Deluxe：1万2980円→1万384円（20％オフ）
■Steamストア 期間：3月14日開始
・セールページ
https://www.gamecity.ne.jp/sale/
また、本発表にともなって庄知彦プロデューサーはX（Twitter）でコメントを発信。「真・三國無双 ORIGINS」関連も一段落して、今後のことを考えている日々を送っているとのこと。そして、公式の方で近日中にいろいろと報告があるので、ゆるりとチェックしてほしいとも語っている。なにか追加のアップデートでも控えているのだろうか。続報に期待しよう。
なお、ASCIIでは本作のクリア済みレビューも掲載中。ぜひ読んでもらい、まだ遊んだことのない人は購入の参考にしてもらえれば幸いだ。
●求めていた無双がここに！「真・三國無双 ORIGINS」は期待以上に夢中になれる“無双”だった！【PCゲームレビュー】
https://ascii.jp/elem/000/004/244/4244936/
【ゲーム情報】
タイトル：真・三國無双 ORIGINS
ジャンル：タクティカルアクション
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年1月17日）
価格：
通常版：9680円（パッケージ／ダウンロード）
TREASURE BOX：1万7680円（パッケージ）
グッズのみ：8000円
Digital Deluxe：1万2980円（ダウンロード）
プレイ人数：1人
CERO：B（12歳以上対象）
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※Windows版ではPCスペックにより動作する表現が異なります。
※機種によりゲームグラフィックに差がございます。
※PC（Steam）版はウルトラワイドモニターに対応しております。
※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう