『デジボク地球防衛軍（略） D3P THE BEST』が過去最大割引で995円！
D3Pの人気タイトルが最大90％オフ！PS Storeで開催中の「SALE MANIA」に提供するソフトラインアップを公開
2025年02月26日 15時45分更新
ディースリー・パブリッシャーは2月26日、同社のPS5＆PS4ダウンロードゲームや追加DLCが最大90％オフで購入できるPlayStation Storeの「SALE MANIA」に提供するソフトラインアップを公開。セール期間は、2025年3月12日まで。
今回のセールでは、60万本突破のナンバリングEDF最新作『地球防衛軍6』が40％オフで登場。なお、壮大な『6』の物語を100％楽しむなら前作『地球防衛軍5』からの入隊が断然オススメ！ こちらは75％オフで登場している。
さらにスピンオフEDFの『デジボク地球防衛軍（略）』は過去最大75％オフで初の1000円以下で提供。続編の『デジボク地球防衛軍2（略）』も45％オフとお買い得価格で登場している。
そのほかにも『サムライメイデン』『カスタムメックウォーズ』『あのゲーシリーズ』など、合計18タイトルと充実のラインアップになっているので、お見逃しなく。
【セール概要】
セール名：PlayStation Store「SALE MANIA」
開催期間：2025年2月26日～3月12日まで
セールページ：https://www.d3p.co.jp/information/event/322/
セール対象タイトル（一部）
▼『地球防衛軍6』
8980円 → 5388円（40％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MASTERPKG000
©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
▼『地球防衛軍5』
7944円 → 1986円（75％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA03653_00-EDF5MASTERPKG000
©2017 SANDLOT ©2017 D3 PUBLISHER
▼『デジボク地球防衛軍（略） D3P THE BEST』
3980円 → 995円（75％オフ） 過去最大割引
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA23633_00-EDFWORLDBROTHER0
©2003-2020 D3 PUBLISHER ©2003-2017 SANDLOT ©2019-2020 YUKE’S
▼『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』
7920円 → 3564円（55％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-0000000000000000
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
セールタイトル一覧
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