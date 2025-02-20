『聖剣伝説 VISIONS of MANA』や『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』などがラインアップ！
スクエニの人気タイトルのデラックス版がお買い得！「アルティメットセール ～Deluxe February 2025～」が開催
2025年02月20日 16時15分更新
スクウェア・エニックスは2月19日より、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルのセール「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～Deluxe February 2025～」を開催中。開催期間は、2025年3月5日まで。
以下では、セールタイトルの一部を紹介。そのほかにも人気タイトルがそろっているので、全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにて確認してほしい。
▽対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0219SALE/
※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。
※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セールタイトルピックアップ！
『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』
PlayStation 5
50％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
『聖剣伝説 VISIONS of MANA Digital Deluxe Edition』
PlayStation 5／PlayStation 4
30％オフ！
© SQUARE ENIX
『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー アルティメットエディション』
PlayStation 5／Nintendo Switch
33％オフ！
Life is Strange: Double Exposure © 2024 Square Enix Ltd. Developed by Deck Nine Games. All Rights Reserved.
『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
Developed by indieszero Co., Ltd.
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』
PlayStation 4
60％オフ！
『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』
Nintendo Switch
60％オフ！
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』
PlayStation 5
25％オフ！
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANO
FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.
『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
『ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版』
Nintendo Switch
50％オフ！
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
『ドラゴンクエストビルダーズ2 ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
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