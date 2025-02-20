スクエニの人気タイトルのデラックス版がお買い得！「アルティメットセール ～Deluxe February 2025～」が開催

スクウェア・エニックスは2月19日より、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルのセール「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～Deluxe February 2025～」を開催中。開催期間は、2025年3月5日まで。

以下では、セールタイトルの一部を紹介。そのほかにも人気タイトルがそろっているので、全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにて確認してほしい。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0219SALE/

※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セールタイトルピックアップ！

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

50％オフ！

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

50％オフ！

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

『聖剣伝説 VISIONS of MANA Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5／PlayStation 4

30％オフ！

© SQUARE ENIX

『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー アルティメットエディション』

PlayStation 5／Nintendo Switch

33％オフ！

Life is Strange: Double Exposure © 2024 Square Enix Ltd. Developed by Deck Nine Games. All Rights Reserved.

『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』

PlayStation 4／Nintendo Switch

50％オフ！

© SQUARE ENIX

Developed by indieszero Co., Ltd.

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』

PlayStation 4

60％オフ！

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』

Nintendo Switch

60％オフ！

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』

PlayStation 5

25％オフ！

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

50％オフ！

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版』

Nintendo Switch

50％オフ！

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

『ドラゴンクエストビルダーズ2 ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット』

PlayStation 4／Nintendo Switch

50％オフ！

© 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO