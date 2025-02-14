PlayStation 4／Nintendo Switch版『ドラゴンクエスト』I～IIIの三部作も！
リメイク版『ロマサガ2』や『FF16』がお買い得！スクエニが2月の「アルティメットセール」を開催
2025年02月14日 17時30分更新
スクウェア・エニックスは2月13日、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～February 2025 Part2～」を開催。セール期間は、2025年2月26日まで。
以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。このほかにも人気タイトルがそろっているので、全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにて確認してほしい。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0212SALE/
※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。
※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セールタイトルピックアップ
『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』
Nintendo Switch
30％オフ！
© SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY XVI』
PlayStation 5
25％オフ！
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANO
FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.
『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』
Nintendo Switch
40％オフ！
3/11までセール実施中！
© SQUARE ENIX
『OCTOPATH TRAVELER II』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO』
Nintendo Switch
40％オフ！
© 1998,2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -』
PlayStation 4
60％オフ！
『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』
Nintendo Switch
60％オフ！
©Disney. Developed by SQUARE ENIX
Character from Square Enix games: ©SQUARE ENIX
『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
『ドラゴンクエスト』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© 1986, 2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© 1987, 2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© 1988, 2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
『いただきストリート ドラゴンクエスト＆ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY』
PlayStation 4
60％オフ！
© 2017 ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
DRAGON QUEST characters: © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
FINAL FANTASY characters: © SQUARE ENIX
CHARACTER ILLUSTRATION: SHIRO AMANO
『タクティクスオウガ リボーン』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
『春ゆきてレトロチカ』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
Developed by h.a.n.d., Inc. Story by Nemeton
『チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
©2007, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:Toshiyuki Itahana
『結合男子』
Nintendo Switch
50％オフ！
『結合男子 オールインパック（通常版＋純位志献官 総員追加 シーズンパス）』
Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
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