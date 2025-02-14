リメイク版『ロマサガ2』や『FF16』がお買い得！スクエニが2月の「アルティメットセール」を開催

スクウェア・エニックスは2月13日、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～February 2025 Part2～」を開催。セール期間は、2025年2月26日まで。

以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。このほかにも人気タイトルがそろっているので、全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにて確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0212SALE/

※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セールタイトルピックアップ

『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』

Nintendo Switch

30％オフ！

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY XVI』

PlayStation 5

25％オフ！

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』

Nintendo Switch

40％オフ！

3/11までセール実施中！

© SQUARE ENIX

『OCTOPATH TRAVELER II』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

50％オフ！

© SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO』

Nintendo Switch

40％オフ！

© 1998,2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -』

PlayStation 4

60％オフ！

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』

Nintendo Switch

60％オフ！

©Disney. Developed by SQUARE ENIX

Character from Square Enix games: ©SQUARE ENIX

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

50％オフ！

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『ドラゴンクエスト』

PlayStation 4／Nintendo Switch

40％オフ！

© 1986, 2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』

PlayStation 4／Nintendo Switch

40％オフ！

© 1987, 2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』

PlayStation 4／Nintendo Switch

40％オフ！

© 1988, 2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

『いただきストリート ドラゴンクエスト＆ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY』

PlayStation 4

60％オフ！

© 2017 ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

DRAGON QUEST characters: © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

FINAL FANTASY characters: © SQUARE ENIX

CHARACTER ILLUSTRATION: SHIRO AMANO

『タクティクスオウガ リボーン』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

50％オフ！

© SQUARE ENIX

『春ゆきてレトロチカ』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

60％オフ！

© SQUARE ENIX

Developed by h.a.n.d., Inc. Story by Nemeton

『チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！』

PlayStation 4／Nintendo Switch

60％オフ！

©2007, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:Toshiyuki Itahana

『結合男子』

Nintendo Switch

50％オフ！

『結合男子 オールインパック（通常版＋純位志献官 総員追加 シーズンパス）』

Nintendo Switch

50％オフ！

© SQUARE ENIX