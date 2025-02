『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』がセールに!「CAPCOM FEBRUARY SALE」がアップデート

カプコンは2月13日、同社の人気タイトルのゲーム本編、追加コンテンツがお買い得価格で購入できる「CAPCOM FEBRUARY SALE」について、PlayStation Storeとニンテンドーeショップにラインアップを追加してアップデートしたと発表。

PlayStation Storeでは、『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』をはじめ、「デビル メイ クライ」シリーズ、『鬼武者』や『Capcom Arcade Stadium』の追加コンテンツなどが登場。

ニンテンドーeショップでは、雄大な自然の中でさまざまなモンスターの狩猟を体験できる「モンスターハンター」シリーズのゲーム本編・追加コンテンツがお買い得価格となっている。

ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しい内容は「CAPCOM FEBRUARY SALE」特設ページでチェックしてほしい。

【セール概要】

セール名:CAPCOM FEBRUARY SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale13-c18uk/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

PlayStation Store/ニンテンドーeショップ

『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』(ゲーム本編)

■PlayStation Store

PS4 - 2025年2月26日23時59分まで

通常価格:5990円

セール価格【20%オフ!!】:4792円

■ニンテンドーeショップ

Switch - 2025年2月27日23時59分まで

通常価格:5990円

セール価格【20%オフ!!】:4792円

PlayStation Store

2025年2月26日23時59分まで

PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【50%オフ!!】:1995円

PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』(ゲーム本編+プレイヤーバージル)

通常価格:2990円

セール価格【67%オフ!!】:986円

PS4『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』(ゲーム本編)

通常価格:3046円

セール価格【68%オフ!!】:974円

PS4『デビル メイ クライ HD コレクション』(ゲーム本編)

通常価格:4063円

セール価格【64%オフ!!】:1462円

PS4『鬼武者』(ゲーム本編)

通常価格:2990円

セール価格【50%オフ!!】:1495円

PS4『帰ってきた 魔界村』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【67%オフ!!】:1316円

PS4『Capcom Arcade Stadium』(追加タイトル)

通常価格:各200円

セール価格【50%オフ!!】:各100円

追加タイトル:ファイナルファイト

天地を喰らうII - 赤壁の戦い -

大魔界村

ストリートファイターII - The World Warrior -

19XX - The War Against Destiny -

パワードギア - STRATEGIC VARIANT ARMOR EQUIPMENT -

※『Capcom Arcade Stadium』の追加タイトルをご利用いただくには、ゲーム本編(無料)が必要です。

■ニンテンドーeショップ

2025年2月17日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_5

Switch『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【75%オフ!!】:990円

Switch『モンスターハンターライズ:サンブレイク』(超大型拡張コンテンツ)

通常価格:3990円

セール価格【75%オフ!!】:997円

Switch『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:5990円

セール価格【75%オフ!!】:1497円

Switch『モンスターハンターストーリーズ』(ゲーム本編)

通常価格:2990円

セール価格【20%オフ!!】:2392円

Switch『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【25%オフ!!】:2992円

Switch『モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.』(ゲーム本編)

通常価格:4063円

セール価格【75%オフ!!】:990円

©CAPCOM

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。