1回無料「バレンタイン10連プレミアムガシャ」も開催！
新★6ユニット「ガンダム・エアリアル（改修型）」ほかが『SDガンダムオペレーションズ』に実装！
2025年02月13日 16時05分更新
バンダイナムコオンラインは2月13日、PC向け仲間と戦うガンダムRPG『SDガンダムオペレーションズ』において、新★6ユニット「ガンダム・エアリアル（改修型）」「エルメス」「ザクウォーリア（ライブ仕様）」を実装した。
●★6ME ガンダム・エアリアル（改修型） コスト20 中距離
●★6LE エルメス コスト19 遠距離
※画像はサンプルです。
※各ユニットの詳細はゲーム内ガシャラインナップにてご確認ください。
●★6ME ザクウォーリア（ライブ仕様） コスト13 遠距離
※画像はサンプルです。
※各ユニットの詳細はゲーム内ガシャラインナップにてご確認ください。
1回無料「バレンタイン10連プレミアムガシャ」開催中！
2025年2月13日のメンテナンスより、「バレンタイン10連プレミアムガシャ」を開催中。期間中に1回のみ、無料で「バレンタイン10連プレミアムガシャ」をプレイできる。開催期間は、2025年2月20日メンテナンス開始前まで。
「バレンタインシークレット超総力戦」開催！
2025年2月13日のメンテナンス終了後より、「バレンタインシークレット超総力戦」を開始。
本イベントでは、超総力戦の敵ユニット遭遇時、シークレットボスが低確率で出現。「バレンタインシークレット超総力戦」の敵ユニットは非常に高い HP＆攻撃力を持った強力な相手だが、撃破時には達成した「目標スコア」に応じて「チューンインゴット」や「総力戦ハロボックス」など、豪華な報酬が手に入る。
さらに、敵ユニット撃破時には「★1～★4強化フレーム（全）いずれか1個」または、「★5強化フレーム（近）or（中）or（遠）1個」のいずれかを必ず獲得できるほか、「アクセスパス[VD2025]」が獲得可能。開催期間は、2025年2月20日メンテナンス開始前まで。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダムオペレーションズ
ジャンル：ガンダムRPG
配信：バンダイナムコオンライン
プラットフォーム：Windows PC（10／11）／Mac OS（10.8以上）／DMM GAMES
配信日：配信中
価格：基本無料＋アイテム課金
©創通・サンライズ
ASCII.jpの最新情報を購読しよう