ゲーム  >  新★6ユニット「ガンダム・エアリアル（改修型）」ほかが『SDガンダムオペレーションズ』に実装！

1回無料「バレンタイン10連プレミアムガシャ」も開催！

新★6ユニット「ガンダム・エアリアル（改修型）」ほかが『SDガンダムオペレーションズ』に実装！

2025年02月13日 16時05分更新

文● ミヤザキ／ASCII

新★6ユニット「ガンダム・エアリアル（改修型）」ほかが『SDガンダムオペレーションズ』に実装！

　バンダイナムコオンラインは2月13日、PC向け仲間と戦うガンダムRPG『SDガンダムオペレーションズ』において、新★6ユニット「ガンダム・エアリアル（改修型）」「エルメス」「ザクウォーリア（ライブ仕様）」を実装した。

●★6ME　ガンダム・エアリアル（改修型）　コスト20　中距離

新★6ユニット「ガンダム・エアリアル（改修型）」ほかが『SDガンダムオペレーションズ』に実装！
新★6ユニット「ガンダム・エアリアル（改修型）」ほかが『SDガンダムオペレーションズ』に実装！
　

●★6LE　エルメス　コスト19　遠距離

新★6ユニット「ガンダム・エアリアル（改修型）」ほかが『SDガンダムオペレーションズ』に実装！
新★6ユニット「ガンダム・エアリアル（改修型）」ほかが『SDガンダムオペレーションズ』に実装！

※画像はサンプルです。
※各ユニットの詳細はゲーム内ガシャラインナップにてご確認ください。

新★6ユニット「ガンダム・エアリアル（改修型）」ほかが『SDガンダムオペレーションズ』に実装！

●★6ME　ザクウォーリア（ライブ仕様）　コスト13　遠距離

新★6ユニット「ガンダム・エアリアル（改修型）」ほかが『SDガンダムオペレーションズ』に実装！
新★6ユニット「ガンダム・エアリアル（改修型）」ほかが『SDガンダムオペレーションズ』に実装！

※画像はサンプルです。
※各ユニットの詳細はゲーム内ガシャラインナップにてご確認ください。

1回無料「バレンタイン10連プレミアムガシャ」開催中！

新★6ユニット「ガンダム・エアリアル（改修型）」ほかが『SDガンダムオペレーションズ』に実装！

　2025年2月13日のメンテナンスより、「バレンタイン10連プレミアムガシャ」を開催中。期間中に1回のみ、無料で「バレンタイン10連プレミアムガシャ」をプレイできる。開催期間は、2025年2月20日メンテナンス開始前まで。

「バレンタインシークレット超総力戦」開催！

新★6ユニット「ガンダム・エアリアル（改修型）」ほかが『SDガンダムオペレーションズ』に実装！

　2025年2月13日のメンテナンス終了後より、「バレンタインシークレット超総力戦」を開始。

　本イベントでは、超総力戦の敵ユニット遭遇時、シークレットボスが低確率で出現。「バレンタインシークレット超総力戦」の敵ユニットは非常に高い HP＆攻撃力を持った強力な相手だが、撃破時には達成した「目標スコア」に応じて「チューンインゴット」や「総力戦ハロボックス」など、豪華な報酬が手に入る。

　さらに、敵ユニット撃破時には「★1～★4強化フレーム（全）いずれか1個」または、「★5強化フレーム（近）or（中）or（遠）1個」のいずれかを必ず獲得できるほか、「アクセスパス[VD2025]」が獲得可能。開催期間は、2025年2月20日メンテナンス開始前まで。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダムオペレーションズ
ジャンル：ガンダムRPG
配信：バンダイナムコオンライン
プラットフォーム：Windows PC（10／11）／Mac OS（10.8以上）／DMM GAMES
配信日：配信中
価格：基本無料＋アイテム課金

©創通・サンライズ

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています