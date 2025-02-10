『大神 絶景版』がニンテンドーeショップでセール中！
Macやモバイル向けタイトルもラインアップに追加！「CAPCOM FEBRUARY SALE」がアップデート
2025年02月10日 18時25分更新
カプコンは2月7日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM FEBRUARY SALE」について、ニンテンドーeショップ、App Store、Google Play ストアにラインアップを追加してアップデートしたと発表。
ニンテンドーeショップでは、『大神 絶景版』が新たにラインアップ。モバイルゲームでは、App Store に『バイオハザード RE:4』をはじめとした「バイオハザード」シリーズが登場。
また、App StoreとGoogle Play ストア共通のラインアップとして『ロックマンX DiVE オフライン』『逆転裁判123 成歩堂セレクション』『ゴースト トリック』『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』などの人気タイトルが追加されている。
以下では、セールラインアップの一部を紹介。全セールタイトルや割引率は、「CAPCOM FEBRUARY SALE」特設ページで確認してほしい。
【セール概要】
セール名：CAPCOM FEBRUARY SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale13-c18uk/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
ニンテンドーeショップ
2025年2月26日23時59分まで
Switch『大神 絶景版』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【67％オフ!!】：990円
App Store
2025年2月13日23時59分まで
『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【68％オフ!!】：2500円
●iPhone／iPad／Mac
https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-re-4/id6459829184
『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：990円
●iPhone／iPad／Mac
https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-re-2/id1640632223
『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1990円
●iPhone／iPad
https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village/id6450981229
●Mac
https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village-for-mac/id1640626745
『バイオハザード7 レジデント イービル』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【59％オフ!!】：800円
●iPhone／iPad／Mac
https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-7-resident-evil/id1640628954
App Store／Google Play ストア
2025年2月26日23時59分まで
『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【67％オフ!!】：1310円
●iOS
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x-dive-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/id6446021269
●Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.rxdoff
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3500円
セール価格【43％オフ!!】：1990円
●iOS
https://apps.apple.com/jp/app/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4123-%E6%88%90%E6%AD%A9%E5%A0%82%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/id1621065119
●Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja
『ゴースト トリック』（ゲーム本編）
●iOS
ダウンロード無料（アプリ内課金） ※第1章と2章が無料でプレイできます。
アプリ内課金「第3章カラ最終章」
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1990円
https://apps.apple.com/jp/app/ghost-trick/id6473715300
●Android
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1990円
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.ghosttrick
『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』（ゲーム本編）
通常価格：800円
セール価格【25％オフ!!】：600円
●iOS
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BCiv-champion-edition/id1239299402
●Android
ダウンロード無料（アプリ内課金）
アプリ内課金「チャンピオンパック」 ※すべてのキャラクターと全ゲームモードが解放されます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.sf4ce
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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