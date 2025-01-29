ハムスターは1月29日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」において、タイトーが1990年にリリースした『サンダーフォックス』を配信すると発表。配信日は、2025年1月30日。価格はNintendo Switch版が838円、PlayStation 4版が837円だ。
本作は、対テロリズム・チーム「サンダーフォックス」となってテロリストと戦い、テロの阻止を目指すアクションゲーム。3種類のアクションと戦闘車両、ジャイロ、水上バイクといった個性的な乗り物がステージ攻略の鍵となる。
2025年1月30日の「アーケードアーカイバー」は
『サンダーフォックス』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年1月30日は「サンダーフォックス特集」。
番組には、元タイトーで『サンダーフォックス』開発者の前川浩之氏、そしてタイトーの外山氏とお林氏が出演予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第519回 アーケードアーカイバー サンダーフォックススペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス サンダーフォックス
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
配信日：2025年1月30日
価格：
Nintendo Switch：838円
PlayStation 4：837円
プレイ人数：1～2人
© TAITO CORPORATION
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
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