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2人同時プレイで楽しめる横スクロールアクション！

タイトーの『サンダーフォックス』が「アーケードアーカイブス」で1月30日に配信！

2025年01月29日 17時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

タイトーの『サンダーフォックス』が「アーケードアーカイブス」で1月30日に配信！

　ハムスターは1月29日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」において、タイトーが1990年にリリースした『サンダーフォックス』を配信すると発表。配信日は、2025年1月30日。価格はNintendo Switch版が838円、PlayStation 4版が837円だ。

　本作は、対テロリズム・チーム「サンダーフォックス」となってテロリストと戦い、テロの阻止を目指すアクションゲーム。3種類のアクションと戦闘車両、ジャイロ、水上バイクといった個性的な乗り物がステージ攻略の鍵となる。

タイトーの『サンダーフォックス』が「アーケードアーカイブス」で1月30日に配信！
タイトーの『サンダーフォックス』が「アーケードアーカイブス」で1月30日に配信！
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タイトーの『サンダーフォックス』が「アーケードアーカイブス」で1月30日に配信！
タイトーの『サンダーフォックス』が「アーケードアーカイブス」で1月30日に配信！

2025年1月30日の「アーケードアーカイバー」は
『サンダーフォックス』特集！

　アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年1月30日は「サンダーフォックス特集」。

　番組には、元タイトーで『サンダーフォックス』開発者の前川浩之氏、そしてタイトーの外山氏とお林氏が出演予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第519回 アーケードアーカイバー サンダーフォックススペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス サンダーフォックス
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
配信日：2025年1月30日
価格：
　Nintendo Switch：838円
　PlayStation 4：837円
プレイ人数：1～2人

© TAITO CORPORATION
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

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