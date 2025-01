TikTokに暗雲、アップルは新規ダウンロードを停止 1億7000万人の米国ユーザーに影響か

TikTokは1月18日(米国時間)、同サービスの米国での提供継続に関する声明を発表した。

同社によると、バイデン政権および米司法省が本日発表した声明は、1億7000万人以上の米国ユーザーに対してTikTokを維持するために不可欠なサービスプロバイダーに十分な明確性と保証を提供していないとしている。

Our response to the Supreme Court decision:https://t.co/xSkvkOgpuV