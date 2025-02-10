TikTok、Android版アプリの直接ダウンロードを可能に　米国のGoogle Playでの配信停止継続受け

動画共有サービスTikTokは2月8日、米国内のユーザー向けに、公式サイトでのAndroid版アプリの配信を開始したことを発表した。

We're enhancing ways for our community to continue using TikTok by making Android Package Kits available at https://t.co/JoNVqKpnrS so that our U.S. Android users can download our app and create, discover, and connect on TikTok.



More information at our Help Center:… — TikTok Policy (@TikTokPolicy) February 8, 2025

TikTokは米国で施行された「外国の敵対勢力によるアプリケーション制御防止法」により、1月19日をもって同国内でのサービスを一時停止。翌1月20日に就任したトランプ大統領が、同法の適用を延期する大統領令を出したことでサービスを再開したものの、App StoreやGoogle Playを経由したアプリの配信は停止したままだ。

公式サイトでのアプリ配信は、こうしたアプリストア側の状況を受けた対応。Android版のみ提供されているのは、アップルが米国内でアプリのサイドローディング（App Store以外からのインストール）を認めていないことが理由とみられる。

なお、日本など米国外の国や地域では、引き続きApp StoreやGoogle Playからアプリをダウンロード可能だ。