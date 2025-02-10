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TikTok、Android版アプリの直接ダウンロードを可能に　米国のGoogle Playでの配信停止継続受け

2025年02月10日 17時00分更新

文● @sumire_kon

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TikTokのロゴ

　動画共有サービスTikTokは2月8日、米国内のユーザー向けに、公式サイトでのAndroid版アプリの配信を開始したことを発表した。

　TikTokは米国で施行された「外国の敵対勢力によるアプリケーション制御防止法」により、1月19日をもって同国内でのサービスを一時停止。翌1月20日に就任したトランプ大統領が、同法の適用を延期する大統領令を出したことでサービスを再開したものの、App StoreやGoogle Playを経由したアプリの配信は停止したままだ。

　公式サイトでのアプリ配信は、こうしたアプリストア側の状況を受けた対応。Android版のみ提供されているのは、アップルが米国内でアプリのサイドローディング（App Store以外からのインストール）を認めていないことが理由とみられる。

　なお、日本など米国外の国や地域では、引き続きApp StoreやGoogle Playからアプリをダウンロード可能だ。

 

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