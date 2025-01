X、“マネー機能”年内実装へ　仮想通貨関係か

Xのリンダ・ヤッカリーノCEOは1月1日、自身のXアカウントを通じて、Xが金融関連の機能「X Money」を2025年内に実装することを明らかにした。

In 2024, X changed the world. Now, YOU are the media!

2025 X will connect you in ways never thought possible. X TV, X Money, Grok and more.

Buckle up. Happy New Year!

日本語訳:

2024年、Xが世界を変えました。今、あなたがメディアです!

2025年、Xは、これまで考えられなかった方法であなたをつなぎます。X TV、X Money、Grok など。

シートベルトを締めて。新年おめでとうございます!