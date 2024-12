バンダイナムコエンターテインメントは12月26日、PlayStation 5/Xbox series X|S/PC(Steam)向けTPS『SYNDUALITY Echo of Ada』について、その発売を記念して、TVアニメ「SYNDUALITY Noir」のセレクション放送が「TOKYO MX」にて決定したと発表。放送開始日時は2025年1月10日21時25分から。

ゲームの発売日は2025年1月23日(Steam版は1月24日)、価格はダウンロード専売のスタンダードエディションが5940円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認いしてほしい。

TVアニメ「SYNDUALITY Noir」は、キャラクター原案に若手イラストレーターnecoさん、メカデザインに「機動戦士ガンダム 水星の魔女」などを手掛けた形部一平さん、ストーリー原案に「青春ブタ野郎」の鴨志田一さんなど、新旧の豪華スタッフが集結、アニメーションはクオリティに定評のあるエイトビットが担当した作品。2023年7月から9月まで第1クール(第1話~第12話)、2024年1月から3月まで第2クール(第13話~第24話)が放送された。

【ストーリー】

「新月の涙」と呼ばれる未曾有の大災禍により地下深くへと逃れた人類は地下都市国家「アメイジア」の崩壊という事件を経て、再び地上で生きる希望を持ち歩みはじめていた。

人々は地上の各地に「ネスト」と呼ばれる集落を形成。いまだ人類の脅威として地上にはびこる「エンダーズ」と戦い、ネストの運営に必要なエネルギー資源である「AO 結晶」を採掘する冒険者たちを、人々は「ドリフター」と呼んでいた。

そんなドリフターたちが集まるネスト「ロックタウン」で、いつかドリフターになることを夢見る青年「カナタ」は、ある日凄腕のドリフター「トキオ」と一緒に探索に訪れた朽ち果てたミュージアムの中で眠る、一体の美しいメイガスを発見する。

謎のメイガス「ノワール」との出会いによって、運命の物語は少しずつ動き出すことになるのであった――。

【放送概要】

放送開始日時:2025年1月10日21時25分~

放送局:TOKYO MX

アニメ公式サイトはこちら:https://synduality-noir.com/

【ゲーム情報】

タイトル:SYNDUALITY Echo of Ada(シンデュアリティ エコー オブ エイダ)

ジャンル:TPS(エクストラクションシューター)

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2025年1月23日(※Steam版は1月24日)予定

アーリーアクセス:2025年1月16日~(※Steam版は1月17日~)

価格:

スタンダードエディション:5940円(ダウンロード版)

デラックスエディション:7920円(パッケージ版/ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万1990円(ダウンロード版)

デラックスエディション特装版:1万2540円(パッケージ版)

デラックスエディション超特装版:2万3980円(パッケージ版)

プレイ人数:1~12人(オンライン時)

CERO:C(15才以上対象)