フロム・ソフトウェアとバンダイナムコエンターテインメントが共同開発したアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」(アーマード・コア シックス ファイアーズ オブ ルビコン)において、にわかにある話題が沸騰している。

本作にはオンライン対戦モードが搭載されており、プレイヤー同士で対戦し、ポイントを稼ぐことでランクを上げられる。

そんななか、PlayStation版のランクマッチにおいて、改造データを用いた不正(チート)プレイヤー、いわゆる「チーター」が現れ、ランクマッチを荒らしているというのだ。「おぉ怖い……」「早く運営対処してくれないかな」と、チートプレイヤーの出現に怯えるのが一般的なのだが、むしろ「アーマード・コア」の猛者(レイヴン)の思考はひと味違うようだ。

X(Twitter)の投稿によると、チートに対して猛者たちは真剣にその攻略法を研究。「新しいオモチャが来たぞー!」と言わんばかりに嬉々として挑み、結果チーターの“撃破”報告が相次ぐ異常事態となっているのだ。

さらに猛者からは「初期のバルテウスより弱かった」という発言まで飛び出し、そちらも話題となっている。ちなみにバルテウスは本作のチャプター1に登場するボスで、あまりの強さに突破できないプレイヤーが続出。運営が弱体化する事態になった、凶悪な経歴を持つエネミーだ。

いずれにせよ、不正を行ったプレイヤーに挑み、勝利する歴戦のレイヴンたち。その闘争を求める異次元の強さには素直に脱帽だ。

その後、チーターは一度ランクマッチから姿を消し、今度は「AP(体力)無限」にして帰ってきたという報告も。「さすがにやり過ぎ」などの声もあるなか、「こうすれば貫通できるかも」といった諦めない声も見られた。

運営の対処が先か、猛者たちの攻略が先か、はたまたチーターが居なくなるのが先か……。健全に遊ぶユーザーのためにも早く収束してほしいものだが……。

【ゲーム情報】

タイトル:ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマード・コア シックス ファイアーズ オブ ルビコン)

ジャンル:アクション

販売:

国内:フロム・ソフトウェア

海外:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One(SMART DELIVERY対応)/PC(Steam)

※Xbox Series X|S/Xbox Oneはダウンロード版のみ。

発売日:発売中(2023年8月25日)

価格:

通常版:8690円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

CERO:C(15歳以上対象)

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All right reserved.