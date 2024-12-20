バンダイナムコエンターテインメントは12月20日、iOS／Android向け宇宙世紀ウォーシミュレーション『機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE』の公式生配信番組「U.C. ENGAGEの今がわかる！ガンダムUCE 情報局#36」(以下、ガンダムUCE情報局#36）をYouTubeのガンダムチャンネルで配信すると発表。配信日時は、2024年12月23日19時より。
番組では、運営チームからゲーム内最新情報やクロスオーバーUCE「アクシズ編」最終章のPVなど盛り沢山な内容を紹介予定。2024年最後の配信となるので、お楽しみに。
▼ガンダムUCE情報局#36
【番組概要】
番組名：U.C. ENGAGEの今がわかる！ガンダムUCE 情報局#36
配信日時：2024年12月23日19時～20時（予定）
配信ページURL：https://youtube.com/live/QBZetE8_jIE?feature=share
コンテンツ：
・新作ストーリーイベント最新情報
・UCEアニメ感想会
・最新ガシャ情報
・年末年始イベント最新情報
・UCE整備部など
※配信時間、コンテンツなどは予告なく変更する場合がございます。
【ゲーム情報】
タイトル：機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE
ジャンル：宇宙世紀ウォーシミュレーション
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2021年11月30日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
©創通・サンライズ
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