セール対応カラーは10種類！
ソニー純正「PS5」コントローラーが安い（普段が高すぎるとか言わない） Amazonブラックフライデー
2024年11月29日から始まった「Amazon ブラックフライデー」。ここでは、PlayStation 5向けの「DualSense ワイヤレスコントローラー」を紹介。純正品が安く買えるこの機会をお見逃しなく！
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カラーは10種類から選べる！増えたなー
通常のPS5本体にはDualSense ワイヤレスコントローラーが1個しか付いていないこともあり、2つ目が欲しいという人にもオススメ。カラーは「ホワイト」「ミッドナイトブラック」「コズミック レッド」など10種類がセール対象に。お好きな色を選ぼう。
●【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー 8980円（22％オフ）
●【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック 8980円（22％オフ）
●【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド 8980円（22％オフ）
●【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー スターライト ブルー 8980円（22％オフ）
●【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー ノヴァ ピンク 8980円（22％オフ）
●【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー ギャラクティック パープル 8980円（22％オフ）
●【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ 8980円（22％オフ）
●【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー コバルト ブルー 9481円（21％オフ）
●【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー スターリング シルバー 9481円（21％オフ）
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