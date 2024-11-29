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Amazonブラックフライデー2024 おトクな情報総まとめ

セール対応カラーは10種類！

ソニー純正「PS5」コントローラーが安い（普段が高すぎるとか言わない）　Amazonブラックフライデー

2024年11月29日 11時15分更新

文● Zenon／ASCII

DualSense ワイヤレスコントローラー ヴォルカニック レッド　9481円（21％オフ）（画像をタップすると外部サイトに移動します）

　2024年11月29日から始まった「Amazon ブラックフライデー」。ここでは、PlayStation 5向けの「DualSense ワイヤレスコントローラー」を紹介。純正品が安く買えるこの機会をお見逃しなく！

 

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カラーは10種類から選べる！増えたなー

　通常のPS5本体にはDualSense ワイヤレスコントローラーが1個しか付いていないこともあり、2つ目が欲しいという人にもオススメ。カラーは「ホワイト」「ミッドナイトブラック」「コズミック レッド」など10種類がセール対象に。お好きな色を選ぼう。

●【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー　8980円（22％オフ）

（画像をタップすると外部サイトに移動します）

 

●【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック　8980円（22％オフ）

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●【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド　8980円（22％オフ）

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●【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー スターライト ブルー　8980円（22％オフ）

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●【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー ノヴァ ピンク　8980円（22％オフ）

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●【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー ギャラクティック パープル　8980円（22％オフ）

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●【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ　8980円（22％オフ）

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●【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー コバルト ブルー　9481円（21％オフ）

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●【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー スターリング シルバー　9481円（21％オフ）

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